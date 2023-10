Casa Macchi si svela con gli Apprendisti Ciceroni e nella visita al buio Aspettando Halloween

Dopo il successo delle Giornate FAI d’autunno con gli Apprendisti Ciceroni della media Fermi di Morazzone, Casa Macchi apre per una visita al buio la sera del 31 ottobre

Sono ragazzi tra i 12 e i 13 anni gli Aspiranti Ciceroni della scuola secondaria di primo grado Fermi di Morazzone che nelle giornate del FAI d’Autunno, gli scorsi 14 e 15 ottobre, hanno accompagnato decine di persone alla scoperta di Casa Macchi, affiancando le guide del Fai.

Un evento ben riuscito a giudicare dai commenti entusiasti e dai numerosi complimenti ricevuti dai ragazzi dai visitatori e anche dalla preside del Ic di Gazzada, Maria Martella.

CASA MACCHI E GLI APPRENDISTI CICERONI

Per un intero weekend, con il supporto del Comune di Morazzone, gli alunni delle classi seconde e della terza media, preparati dagli insegnanti, si sono trasformati in “Apprendisti Ciceroni”, affiancando i volontari del FAI nel raccontare ai numerosi ospiti le origini della famiglia Macchi, le loro abitudini, gli ambienti della loro vita e tante altre curiosità.

La figura dell’Apprendista Cicerone è inserita in un progetto didattico più ampio: “Riscoprire il Borgo di Morazzone, Casa Macchi”, in cui gli insegnanti delle varie discipline, in particolare Arte, hanno approfondito vari aspetti con molteplici obiettivi. Primo tra tutti sviluppare nei ragazzi il senso di appartenenza al territorio, consolidarne il senso civico, avvicinarli alla storia locale e alla conoscenza i beni artistici del territorio, la loro valorizzazione e il loro restauro.

Ha avuto ragione la signorina Maria Luisa Macchi quando, motivando il lascito al FAI, diceva di voler dare “lustro al paese di Morazzone”. Gli “Apprendisti Ciceroni” coordinati dall’insegnante Annamaria De Cicco e dalle sue colleghi, hanno pienamente soddisfatto le aspettative dei visitatori coinvolti nelle Giornate del FAI d’autunno. Un evento ormai tradizionale che propone itinerari tematici e aperture speciali di oltre 700 location, solitamente inaccessibili o poco valorizzate. Luoghi che raccontano la storia, la natura e le memorie d’Italia alla scoperta di un patrimonio culturale e paesaggistico unico al mondo, come quello di Casa Macchi a Morazzone.

ASPETTANDO HALLOWEEN A CASA MACCHI

Casa Macchi sarà di nuovo aperta al pubblico nella serata di martedì 31 ottobre, dalle ore 18.30, per una speciale visita serale al buio, alla scoperta degli angoli più nascosti e dei segreti della casa, fin dentro i cassetti e nei grandi armadi.

Per maggiori info e prenotazioni consultare l’evento a QUESTO LINK oppure scrivere a faicasamacchi@fondoambiente.it o telefonare allo 0332 1821610.