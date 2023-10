Continua il boom della pallacanestro Uisp

Bruciato anche il record dello scorso anno, quando si erano iscritti al campionato Uisp categorie giovanili 90 squadre dall’under 12 all’under 18. Quest’anno le iscrizioni dovrebbero chiudere con 105 squadre: un primato assoluto e una bella opportunità per circa 2 mila bambini.

Il successo del campionato Uisp è dovuto a tanti fattori, tra cui la snellezza della burocrazia che, ad esempio, consente di inviare documenti con whatsapp. Valore aggiunto è la flessibilità organizzativa che ascolta le esigenze delle diverse squadre (ad esempio inserendo i fuoriquota). Piace anche che ogni anno di nascita dei giocatori abbia una categoria dedicata. A fronte della grande partecipazione, il livello tecnico dei giocatori è in continua crescita. Lo dimostra il fatto che la provincia di Varese lo scorso anno ha portato a casa due titoli nelle finali nazionali.

Il campionato delle categorie giovanili dovrebbe iniziare entro fine ottobre. Invece per gli adulti il campionato inizierà il 9 di ottobre con 78 squadre, un record mai toccato prima. Quattro squadre in più dello scorso anno, quando il campionato era stato vinto dai Besozzo Horses (foto in alto). Il campionato senior vanta una decina di squadre nuove caratterizzate da un livello tecnico ancora più elevato dell’anno precedente. Il saldo è dunque positivo, nonostante cinque formazioni abbiano chiuso per mancanza di giocatori dopo una lunga “militanza” in campo.

I numeri però non sono finiti. A fine ottobre, massimo ai primi di novembre, si chiuderanno le iscrizioni per il mini basket che lo scorso anno aveva 29 squadre, anche lì si pensa di andare oltre, con l’obiettivo complessivo di avere oltre 200 squadre nelle diverse categorie, per un totale di 4 mila atleti in campo e 2000 partite in calendario. Un numero importante, a cui si aggiunge quello degli arbitri, ben 50.

«Risultati strabilianti anche quest’anno – è il commento di Renato Vagaggini, commissioner della Struttura Pallacanestro Varese -. Risultati che ci riempiono di orgoglio perché arrivano in una annata sportiva più difficile. La Riforma dello Sport ha portato notevoli costi in più per società ed enti sportivi. Nonostante la concorrenza agguerrita di Federazione e altri nuovi Enti Promozionali Sportivi, Uisp Varese fissa il nuovo proprio record assoluto di iscrizioni. Segno della grande affidabilità e organizzazione della Uisp Varese e della stima e fiducia che la stessa riscontra nei confronti delle Società Sportive, con adesioni dalla provincia di Varese, Milano, Como, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola».