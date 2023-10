Lo Yaka vince ancora: 3-0 sull’Alto Canavese

Dopo la netta affermazione all’esordio contro Saronno, lo Yaka Volley si ripete nella seconda giornata in casa dell’Alto Canavese e anche in questo caso lascia gli avversari a zero. Non una vittoria così netta come direbbe il risultato finale: il 3-0 nasconde un match molto combattuto e arduo, con i malnatesi che hanno dovuto esprimersi molto bene per portare a casa la vittoria.

Se il primo set termina con la vittoria yakese 25-21, il secondo parziale è molto più combattuto, che si prolunga ben oltre il 25esimo punto, con i ragazzi di coach Mattiroli che riescono a chiudere solo sul 34-32. Terzo set invece chiuso con autorità dallo Yaka che lascia gli avversari a 18 e chiude i conti,

«Sono molto contento per l’ottima prestazione corale – il commento di coach Mattiroli – contro una squadra fortissima in un palazzetto difficile anche per le dimensioni ridotte».

Prossimo appuntamento ancora in trasferta a Torino contro il Parella, reduce dalla sconfitta per 3-0 in casa di Saronno.