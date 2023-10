Mamma e due bambini salvati dopo che un albero cade sulla loro auto a Mediglia

Ancora paura per l’ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte e diventata più forte appena dopo l’alba di martedì, specialmente nella zone del Milanese.

A Mediglia, centro nel Sud di Milano, in via Europa i vigili del Fuoco di Gorgonzola hanno soccorso una signora rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento.

Il fatto è avvenuto prima delle 8. Sul posto anche i carabinieri di san Donato e tre mezzi di soccorso sanitario: la donna, 44 anni, è stata visitata sul psoto assieme ai figli e non risultano da onti sanitarie ricoveri in corso.

È il secondo intervento per un albero caduto a causa del forte vento martedì mattina: un’ora prima, verso le 6.45 a Cassina Rizzardi, in provincia di Como, un’altra pianta ha lambito un’auto che stava in quel momento transitando sulla strada. (immagine di repertorio)