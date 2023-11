Campus – Gallarate, il derby scalda il turno in B Interregionale

Appuntamento di cartello per gli appassionati del basket locale: sabato 4 novembre a Varese (ore 20,30) va in scena il derby del campionato di Serie B Interregionale tra i padroni di casa del Campus e la Esse Solar Gallarate. Un confronto atteso al quale i Roosters arrivano con i gradi della sorpresa: la squadra di Roncari ha già messo in tasca tre vittorie in cinque gare (l’ultima 83-91 sul Campus Piemonte) mettendosi alle spalle della zona altissima della classifica.

Dall’altra parte il BBG ha un record invertito rispetto ai varesini, due vinte e tre perse, ma arriva dal convincente successo contro Savigliano che ha tolto un po’ di pressione sulla squadra di coach Gambaro. La Esse Solar dovrà fare a meno di Stefano Laudoni, squalificato mentre il Campus dovrà fare i conti con le… energie. La gran parte dei Roosters ha disputato le tre partite della NextGen Cup di Legabasket disputata alla Itelyum Arena: le due vittorie (su Napoli e Cremona) hanno sicuramente fatto morale ma anche messo acido lattico nelle gambe. La partita del Campus si presenta comunque aperta e interessante con la gioventù di Roncari opposta alla maggiore esperienza di Gallarate.

SARONNO E GAZZADA – Davanti a tutti, nella Conference Nord-Ovest, c’è invece la Robur Saronno che nel turno infrasettimanale di mercoledì (appena due, però, le partite disputate) ha espugnato il parquet di Gazzada Schianno in un altro derby provinciale interessante. Gli “amaretti” hanno vinto 78-88 con 17 punti di Romanò e 14 di Pellegrini; nel Sette Laghi invece 16 di Ivanaj e 15 di Bloise.

Nel prossimo turno la AZ Pneumatica cercherà il “settimo sigillo” nel big match del girone: Saronno farà infatti visita alla Riso Scotti Pavia che ha appena perso la propria imbattibilità sul campo di Collegno. Al PalaRavizza (domenica 5, ore 18) la squadra di Biffi può mettere margine tra sé e le inseguitrici, Gavraghi e compagni invece cercano il riaggancio.

Fallito l’assalto alla capolista, il Sette Laghi Gazzada riparte invece da una trasferta nelle Langhe per affrontare il Campus Piemonte. Genovese e compagni hanno i favori del pronostico ma devono fare attenzione ai giovani padroni di casa ancora alla ricerca del primo successo. Il match si gioca sabato 4 alle 18 a Corneliano D’Alba.