Ciclista investito a Saronno, arriva l’elisoccorso

Incidente in viale Lombardia a Saronno intorno alle 12 di domenica 12 novembre. Un ciclista di 58 anni è stato investito da un’auto. Sul posto ambulanza, automedica ed elisoccorso per trasportare l’uomo in ospedale per essere curato. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo per permettere le operazioni di soccorso.