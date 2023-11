Marco Tenaglia riconfermato presidente di Confapi Varese

Il 17 novembre scorso Marco Tenaglia è stato riconfermato all’unanimità presidente di Confapi Varese. Inizia nel segno della continuità il terzo mandato di Tenaglia alla guida della storica Associazione, che ha sede in viale Milano a Varese.

Con il presidente è stata anche ridefinita la giunta (votata anch’essa all’unanimità), dopo che nei giorni scorsi i soci hanno eletto il nuovo consiglio direttivo.

Marco Tenaglia, 57 anni, varesino, laureato in giurisprudenza, da sempre attivo qual imprenditore del settore grafico-editoriale; all’interno della Confapi Nazionale ha ricoperto il ruolo di presidente della categoria grafico-cartotecnica sottoscrivendo due rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle PMI. Attualmente riveste la carica di Presidente del FAPI, il fondo di formazione per le piccole e medie aziende del sistema Confapi.

Il nuovo mandato si apre in un momento delicato per l’economia italiana e per le imprese della Provincia. In questo senso, Tenaglia – rivolgendosi al Consiglio – ha voluto sottolineare che: «Il nostro impegno sarà orientato a promuovere la crescita sostenibile delle imprese. Lavoreremo per favorire l’innovazione, l’accesso ai nuovi mercati e la formazione continua. Insieme affronteremo le sfide economiche, promuovendo una rappresentanza forte e costruendo un futuro di successo per le nostre aziende».

Tenaglia ha quindi evidenziato il tema strategico del mandato «legato alla transizione energetica: l’integrazione della sostenibilità all’interno dei modelli di business non è ormai più solo una direzione un obiettivo, ma diventerà una realtà concreta in grado di permeare gli assetti delle nostre aziende associate. Oltre al rafforzamento dei servizi tradizionali dell’Associazione, principalmente legati all’attività formativa e alla promozione della gestione delle risorse umane, fondamentale diventerà il servizio legato alla sostenibilità; ecco perché la predisposizione di un complesso organico e compiuto di standard per le tematiche ESG connessi anche agli ambiti finanziari risultano un obiettivo prioritario».

La nuova giunta di Confapi: Giovanni Barbieri, vicepresidente; Giorgio Binda, vicepresidente; Massimo Rovera, tesoriere; Roberto Di Francesco, Mario Canziani, Giannino Pozzi. I consiglieri: Luigi Barbaglia, Chiara Barbieri, Daniela Bramati, Marco Bucci, Matteo Cavelli, Davide Ferrario, Mattia Ferrè, Luigi Salvatore Melis, Paola Piana, Luciana Redaelli, Mara

Torsellini, Matteo Vada e Luca Vanoli.