“N20, ore 6.45, tratta Angera-Varese: gente stipata sul pullman”

La denuncia di un’utente del servizio di trasporto pubblico Angera-Varese mostra una situazione di difficoltà vissuta da tanti pendolari ogni mattina.

La nostra lettrice segnala la situazione sulla linea N20, alle 6.45 di questa mattina, martedì 7 novembre. Oltre a descrivere la situazione, la segnalatrice chiede anche interventi da parte di chi gestisce il servizio: «Come ogni mattina, gente stipata al di sopra della capacità del pullman. Autolinee già avvisate e sollecitate a suddividere meglio le fermate dei diversi pullman che passano sulla tratta, ma questo qui è il risultato, con gente che guarda dalla fermata e decide di aspettare la corsa successiva – scrive la nostra lettrice -. Scrivo a voi per la disperazione, a seguito di orario modificato dalla società (il pullman successivo partiva alle 7,10 ma è stato posticipato alle 7,20 e molti lavoratori non riescono più a prenderlo, come da molte lamentele inviate ad Autolinee), molta gente è costretta a prendere questo con conseguente disagio per tutti».