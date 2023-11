Varesina e Castellanzese ospitano Club Milano e Crema

Prosegue il campionato del girone B di Serie D con la 14ma giornata che vedrà la Varesina ospitare la formazione del Club Milano per continuare a sognare. La Castellanzese, invece, riceve al “Provasi” il Crema. Entrambe le compagini scenderanno in campo domenica 19 novembre alle 14.30.

VARESINA-CLUB MILANO

La Varesina arriva all’impegno di domenica forte della vittoria in coppa di mercoledì contro l’Arconatese (leggi qui), che le è valso lo storico accesso agli ottavi. L’obiettivo è quello di coronare la settimana perfetta ottenendo quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva in campionato dopo il successo interno contro il Desenzano e lo 0-1 di Crema dell’ultimo turno. Di fronte si troverà una squadra neopromossa in salute, che dopo un avvio difficile sta risalendo la china con 10 punti nelle ultime 5 partite, reduce dal pareggio interno contro la Real Calepina.

CASTELLANZESE-CREMA

Dopo le due sconfitte consecutive contro Pro Palazzolo e Legnano, la Castellanzese è chiamata al riscatto ospitando il Crema con l’obiettivo di recuperare posizioni e allontanarsi dalla zona retrocessione. Situazione complicata anche per il Crema che non vince in campionato dalla sfida contro il Legnano dello scorso 8 ottobre totalizzando un bottino di appena 2 punti nelle ultime 5 giornate.