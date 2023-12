0-0 di fine anno tra Caronnese e Varese

Poche emozioni e nessun gol nell’amichevole che chiude il 2023 di Caronnese e Varese. Una gara senza grandi squilli, che i biancorossi hanno gestito nel possesso palla ma che ha visto i rossoblu più pericolosi con due legni colpiti: il palo nel primo tempo di Birolini e la traversa nella ripresa di capitan Corno. La squadra di mister Cotta, senza bomber Banfi ancora a parte per smaltire l’influenza, non trova invece soluzioni in attacco e in tutta la partita (due tempi da 40′) non riesce a creare i presupposti per passare in vantaggio. Servirà qualcosa di più tra una settimana, quando domenica 7 gennaio 2024, quando alla ripresa del campionato al “Franco Ossola” arriverà il Bra per la prima del girone di ritorno.

Test di fine anno, in vista della ripresa nel 2024 a Caronno Pertusella per il Città di Varese, che è ospite della Caronnese che dopo la retrocessione della passata stagione milita in Eccellenza. Tra gli ex della partita ci sono i due allenatori: Corrado Cotta ha guidato la formazione rossoblu mentre Roberto Gatti è stato giocatore biancorosso, oltre che essere varesino di adozione.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese scende si schiera con un 4-3-3 sperimentale che vede in porta Cassano e al centro della difesa Molinari e Bernacchi. Baldaro e Colombo sono gli esterni mentre a centrocampo l’ultimo arrivato Ortelli è il regista affiancato da Malinverno e Palazzolo. In attacco ci sono Furlan, Settimo e Liberati per un tridente senza una vera punta. Stesso modulo per i padroni di casa che in attacco si affidano a capitan Corno con Sanogo e Zoppi.

LA CRONACA

Ritmi da amichevole del 30 dicembre: poche accelerate e gara che fatica a decollare. Ci prova all’8’ Ortelli con un destro potente ma senza precisione. La prima vera occasione è per la Caronnese che al 13’ colpisce il palo con Birolini che controlla un tiro sporco di Puka nel cuore dell’area e calcia sul montante. Il Varese tiene maggiormente il possesso palla e al 18’ un cross di Baldaro da destra raggiunge Malinverno in area ma il tiro al volo va alto; al 22’ si vede Liberati con un’iniziativa che porta a un sinistro forte ma che pecca di precisione. Al 27’ la Caronnese si rifà vedere in contropiede: Sanogo allarga per Morlandi che con il sinistro in diagonale calcia fuori. I ritmi restano bassi ma il Varese si fa vedere nel finale prima con una verticalizzazione appena troppo lunga di Settimo per Palazzolo, poi al 41’ con un mancino volante di Liberati dopo una respinta non perfetta di Paloschi che il portiere di casa blocca recuperando la posizione.

Nella ripresa il Varese cambia quasi tutta la squadra e in attacco prova il classe 2000 di origini marocchine Eddarraj Reda (4 presenze nella prima parte di stagione all’Aglianese, nel Girone D di Serie D). Per la Caronnese invece un solo cambio: Chiouck per Birolini. Proprio i padron idi casa sprecano una buona occasione con Corno al 4’ quando il capitano non sfrutta l’uscita incerta di Ferrari mandando a lato un pallonetto. I biancorossi provano ad alzare i ritmi e si portano in avanti senza però trovare interessanti soluzioni. Nella Caronnese invece cerca di mettersi in luce la punta Migliavacca, che al 23’ in contropiede calcia alto dopo una bella azione personale. Anche nella ripresa i ritmi restano compassati, i biancorossi fanno lunghi fraseggi senza però trovare il pertugio giusto nella difesa avversaria. Ad andare vicino al vantaggio è ancora la Caronnese, che con Corno al 39′ prova a superare Ferrari ma la palla sbatte sulla traversa.

Mister Roberto Gatti, allenatore della Caronnese: «Una buona partita di preparazione, abbiamo corso bene e creato qualche buona occasione. Alla fine è stato uno 0-0 un po’ bugiardo perché qualche buona occasione l’abbiamo creata. I ragazzi hanno fatto una buona partita».

L’allenatore del Varese Corrado Cotta: «Sapevamo che era una sgambata. La squadra ha palleggiato bene ma non ha concretizzato. È stato un buon carico di lavoro per i ragazzi. Ieri abbiamo caricato un pochino e ci è mancata un po’ di brillantezza.