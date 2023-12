Al Miv per vedere in diretta lo Schiaccianoci della Royal Opera House

Un’occasione unica per vivere sul grande schermo l’esperienza di questo magico spettacolo, che sarà trasmesso in diretta in oltre 940 cinema di 22 Paesi

Appuntamento al Miv – Multisala Impero di Varese per il 12 dicembre alle 20.15 quando ci sarà la proiezione in diretta del lo Schiaccianoci per la rassegna Royal Opera House.

Lo schiaccianoci del Royal Ballet nella fantasmagorica produzione di Peter Wright torna sul palco della Royal Opera House di Londra e in diretta sul grande schermo il prossimo 12 dicembre alle ore 20,15.

Questo balletto, creato per il Royal Ballet nel 1984 e amatissimo in tutto il mondo, è diventato ormai un classico per grandi e piccoli, perfetto per entrare nello spirito del Natale.

Sulle note trascinanti della partitura di Čajkovskij, la spettacolare coreografia di Peter Wright e le splendide scenografie senza tempo create da Julia Trevelyan Oman, i solisti e il corpo di ballo della compagnia londinese guideranno il pubblico in un paese incantato, tra scintillanti fiocchi di neve, fiori danzanti e travolgenti numeri di carattere.

Sophie Allnatt nei panni di Clara, accompagnata da Leo Dixon come Schiaccianoci, si prepara a vivere una magica avventura nella notte della vigilia di Natale: dopo un’emozionante battaglia tra topi e soldatini, i due iniziano il loro viaggio nel Regno dei Dolci, dove saranno accolti dalla Fata Confetto e dal suo Principe, interpretati dai primi ballerini del Royal Ballet Anna Rose O’Sullivan e Marcelino Sambé.

Un’occasione unica per vivere sul grande schermo l’esperienza di questo magico spettacolo, che sarà trasmesso in diretta in oltre 940 cinema di 22 Paesi.