Dove “Mangiare nel Varesotto”? I nostri consigli utili (non richiesti)

La buona tavola fa parte della cultura italiana e anche in provincia di Varese ci sono tanti ristoranti che propongono cucine per tutti i gusti.

“Mangiare nel Varesotto” è un viaggio nel sapori delle cucina locale (e non solo), una guida a ristoranti e trattorie in provincia dove godere dei piaceri enogastronomici.

SEI UN RISTORATORE? Fatti trovare con la rubrica Mangiare nel Varesotto

SEI UN CLIENTE IN CERCA DI UN RISTORANTE? Prosegui con la lettura dell’articolo (articolo in aggiornamento)

GALLARATE

Fuoricentro

Situato appena fuori dal centro di Gallarate, il Ristorante Fuoricentro è un vero e proprio rifugio per gli amanti della buona cucina. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 23.00, il ristorante si trova in Piazza Buffoni 3 a Gallarate, proprio di fronte al casello autostradale, e dispone di un ampio parcheggio in prossimità del ristorante.

Marea Food

Un bistrot di mare nel cuore di Gallarate: Marea propone gustosissimi primi piatti a base di pesce, Poke e fritture di pesce. Aperto da martedì a sabato, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22.30, domenica dalle 18.30 alle 22.30, Marea si trova in via Mercanti 2.