Scontro tra auto e motorino, 16enne ferito a Luvinate

Un sedicenne è rimasto ferito in modo lieve in un incidente tra auto e ciclomotore a Luvinate, alle 13 di oggi, lunedì 19 dicembre.

Lo scontro è avvenuto in via Postale Vecchia, nella parte alta del paese alle falde del Campo dei Fiori. Sul posto è stato fatto intervenire l‘elisoccorso, oltre ad un’ambulanza, ma per fortuna le condizioni del giovane non sarebbero gravi (la foto è d’archivio).