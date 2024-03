Il turismo lento e sostenibile fa squadra a Varese

Giovedì 28 marzio la Camera di Commercio di Varese ha aperto le porte alla sostenibilità e all’innovazione nel settore turistico con il convegno “Varese, Slowly… Into the Wild“. La sala immersiva dell’ente ha accolto un nutrito gruppo di enti, associazioni, operatori turistici e appassionati, uniti dalla volontà di promuovere un approccio più responsabile al turismo nella provincia.

L’apertura dei lavori è stata affidata al segretario generale Mauro Temperelli, con l’introduzione di Antonio Franzi, responsabile ufficio stampa, che ha esaltato l’elevata partecipazione e l’impegno dei presenti verso il turismo sostenibile. L’evento ha offerto un palcoscenico per discutere di progetti e iniziative volte a valorizzare il territorio attraverso pratiche rispettose dell’ambiente e della comunità locale.

Marco Giovannelli e Ferruccio Maruca, protagonisti del progetto Via Francisca del Lucomagno, hanno evidenziato l’importanza della collaborazione e di una governance efficace nel turismo lento, proponendosi come esempio di successo nella promozione della regione.

Durante la serata, vari esperti hanno approfondito tematiche centrali per un turismo consapevole: dalla valorizzazione del territorio e dell’agricoltura locale, alla promozione di un viaggio responsabile e alla creazione di una rete di professionisti dedicati al turismo lento. In particolare, Diletta Zanella ha messo in luce l’importanza dell’inclusività, affermando che “essere accoglienti non significa solo abbattere le barriere architettoniche, ma anche e soprattutto mentali”.

Tra gli intervenuti Giovanni Martinelli, con il progetto “Varese Do You Bike”, e altri relatori hanno sottolineato l’importanza di itinerari sostenibili, formazione adeguata per le guide, connessione con la natura, e l’importanza del tempo per sé. Cristian Fantasia ha introdotto una prospettiva innovativa sul turismo, includendo anche le famiglie con cani, mentre Chiara Bigarella ha promosso il ritorno alla natura attraverso la pratica dello yoga in ambienti esterni.

La serata si è conclusa con un messaggio positivo di collaborazione e impegno condiviso verso il futuro del turismo in provincia di Varese, evidenziato dalle parole del sindaco di Laveno, Luca Santagostino, e del vicesindaco di Varese, Ivana Perusin.