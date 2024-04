Temperature sull’altalena, e due giorni di vento su Varese

«Alcune perturbazioni da Nord Ovest valicano le Alpi tra lunedì e martedì con pochi effetti sulle nostre regioni che restano protette dallo sbarramento montuoso. Saranno però seguite da vento settentrionale più fresco con ritorno delle temperature entro le medie stagionali da mercoledì»: è la fotografia meteo offerta dal centro geofisico prealpino che spiega l’andamento dei fenomeni che ci aspettano per la settimana entrante, dopo i giorni di grande sole estivo che l’hanno preceduta.

PREVISIONI

Per oggi, lunedì 15 aprile S+su Alpi e Prealpi solo in parte soleggiato con passaggi nuvolosi fino a metà pomeriggio e qualche pioggia isolata in montagna anche a carattere di rovescio. Limite neve oltre 2500 m. Sulla pianura più soleggiato e asciutto. Temperature in calo ma ancora oltre la norma stagionale.

Martedì soleggiato, ventoso da Nord fino in pianura soprattutto nel pomeriggio. Nuvole addossate alle Alpi di confine. In serata qualche rovescio o temporale in transito sulla bassa padana. Temperature in diminuzione.

Mercoledì ben soleggiato, limpido e ancora ventilato da Nord. Lungo le Alpi di confine molte nuvole e neve in calo fino a 1200 m. Probabili passaggi nuvolosi anche sulla Lombardia orientale.

TENDENZA

Giovedì 18 aprile: nuvoloso. Neve lungo le Alpi di confine e in serata possibili rovesci o temporali da Est verso la pianura padana con schiarite sulle Prealpi. Venerdì 19: torna soleggiato, con temperature nella norma stagionale, massime 17/18°C.