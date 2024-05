Reguzzoni conquista Albertini: “Avrà la mia preferenza”

Una serata per parlare di federalismo e prospettive europee, nel pieno di una campagna elettorale in cui spesso ci si accontenta di slogan e post. «Io invece voglio che passi un messaggio chiaro, che definisca i contorni di un percorso politico ancorato al territorio ma capace di guardare verso l’alto, scommettendo sui giovani», ha spiegato Marco Reguzzoni, presidente dei Repubblicani e candidato indipendente nelle liste di Forza Italia, alla platea radunata all’Auditorium Baldoni di Milano Bonola. «Le elezioni Europee – ha chiarito – non sono il punto di arrivo ma quello di partenza di questo viaggio».

Il convegno “Vento di cambiamento”, organizzato da Alleanza per l’Autonomia con il suo referente Gian Antonio Bevilacqua, ha avuto ospiti illustri. A cominciare da Gabriele Albertini, già sindaco di Milano, senatore ed europarlamentare. Il quale ha chiarito subito la sua posizione: «Marco Reguzzoni è un politico serio, integerrimo, capace e coerente. Non è più nella Lega non perché abbia cambiato valori. Lui è rimasto fermo, invece è la tenda sotto cui stava che si è spostata. Oggi ne guadagna Forza Italia, che lo ha ingaggiato da indipendente, per questo alle Europee avrà il mio voto di preferenza».

Albertini ha anche voluto puntare su un aspetto: «L’onestà intellettuale di Reguzzoni è indiscutibile. Lui era nella Lega buona ed europeista, non quella populista e sovranista. Io ricordo che Miglio e Bossi parlavano di un’Europa delle Regioni e delle città, dando un senso compiuto al loro essere federalisti. Come diceva Carlo Cattaneo, il federalismo è il meglio delle grandi nazioni e dei piccoli villaggi. Reguzzoni ci crede e avrà il mio voto».

Un appoggio, quello dell’ex sindaco, arrivato poche ore dopo quello di Giuseppe Leoni, fondatore della Lega e primo firmatario dell’appello sottoscritto da mille persone per sostenere la candidatura dell’imprenditore di Busto Arsizio come portavoce del Nord.

A Milano, con la stessa decisione si è poi espresso Giancarlo Pagliarini, ministro al Bilancio nel primo governo Berlusconi e portavoce del gruppo Alleanza per l’Autonomia. «Io per la prima volta in vita mia voterò convintamente Forza Italia per sostenere Reguzzoni perché è bravo e ha idee fantastiche, che ha racchiuso in un libro che dovrebbero regalare nelle scuole. E poi a me viene il mal di stomaco quando sento e leggo lo slogan “Più Italia e meno Europa”. I veri federalisti sanno che vale il contrario: l’Europa va migliorata, ma il male assoluto è Roma, per il suo centralismo despota e per come viene gestita».

Da Pagliarini un invito a insistere nella sfida: «Io sono certo che Marco possa fare grandissime e concretissime cose dentro il parlamento europeo, ma ancora di più mi importa che possa avere a disposizione un megafono importante dal quale proporre le nostre idee. È un salto di qualità culturale quello che dobbiamo realizzare».