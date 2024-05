Trasparenza e comunicazione: Rina Di Spirito guida la civica “Si amo Ispra”

“Si amo Ispra” è il gruppo civico guidato da Rina Di Spirito in vista delle elezioni comunali di Ispra previste l’8 e il 9 giugno prossimi. Si tratta di un gruppo di amici, cittadini appassionati che condividono valori e una visione comune per il futuro della nostra comunità: un’Ispra più partecipata, in dialogo costante, vivace, accogliente e dinamica.

Fra i principi fondamentali e fondanti del programma lo sviluppo sostenibile sociale, ambientale ed economico, la partecipazione attiva civica, l’istruzione e la formazione, l’inclusione, il supporto all’economia locale anche con investimenti nella cultura, nel turismo, nello sport, in progetti educativi e verso la salute e sicurezza delle persone. “Una lista – così la descrivono i promotori – che punta alla realizzazione di progetti concreti atti a valorizzare il territorio, le periferie, il lungolago e il Centro Paese. Fra i principi fondanti la trasparenza nelle decisioni pubbliche attraverso una comunicazione puntuale e un costante incontro della cittadinanza, un sostegno concreto alle diverse fasce della popolazione con un’attenzione alle situazioni più fragili, valorizzando i talenti e attivando politiche definite per i giovani. Fondamentale, poi, la vicinanza alle necessità delle persone, del territorio, delle famiglie, al mondo della scuola, al rilancio culturale e turistico con un focus particolare anche alla frazione di Barza e alla località Cascine, ricchezze del nostro paese con le loro specificità e tradizioni da preservare».

Nei prossimi giorni verranno presentati tutti i candidati e si aprirà il dialogo con le associazioni e i cittadini per presentare loro il nostro programma elettorale. Già attive le pagine sociali su Facebook e Instagram oltre al canale WhatsApp, il canale Telegram e il sito.