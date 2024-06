Eventi per bambini nel weekend del 7, 8 e 9 giugno tra Varese e provincia

Il fine settimana comincia con i festeggiamenti per l’ultimo giorno di scuola venerdì, e prosegue in un weekend ricco di feste e iniziative in cui divertirsi con tutta la famiglia, bambini e genitori insieme.

Ancora qualche rovescio in agguato per la giornata di domenica (QUI le previsioni meteo). In caso di pisoggia si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferme degli eventi.

EVENTI

VARESE – Domenica 9 giugno Creanza Summer Market anima le Ville Ponti in una giornata da trascorrere tra le bancarelle di oltre 70 espositori, buon cibo, animazione e laboratori per grandi e bambini – Qui il programma

ARCISATE – Nel weekend la Festa delle arti e dei sapori alla Lagozza di Arcisate propone alle famiglie la possibilità di conoscere gli animali della fattoria, battesimo della sella con pony, laboratori e giochi di una volta – Scopri i dettagli

TRADATE – La nuova giornata di porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone viaggi stellari all’Ecoplanetario, passeggiate e giochi nella natura dell’area protetta – Scopri qui come partecipare

SUMIRAGO – L’8-9 giugno una grande Festa per i trent’anni della Croce Rossa Sumirago. All’area feste ci saranno dimostrazioni pratiche, visite alle ambulanze, momenti per i più piccoli – Tutte le informazioni

ANGERA – Sul lungolago per tutto il weekend è in programma la 21^ edizione della Festa del Comitato genitori, con musica e giochi per tutte le età – Il programma

CISLAGO – Domenica 9 giugno la Pro Loco Cislago, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta, organizza la tradizionale Festa della Visconta con visita guidata nel bosco, merenda e mercatino – La locandina

BAVENO (VB)– Nel pomeriggio di domenica Il Parco in Festa a Villa Fedora,propone alle famiglie tantissimi giochi, truccabimbi, Nutella party e Aperitivo in musica – Leggi di più

ESCURSIONI

GERENZANO – Il Parco PLIS dei Mughetti ripropone un’escursione al crepuscolo con l’accompagnamento di una guida naturalistica venerdì 7 alle ore 20 dal Fontanile di San Giacomo. Iscrizione obbligatoria – Scopri di più

TRIVERO – Otto imperdibili appuntamenti all’Oasi Zegna, più precisamente alla Conca dei Rododendri, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva avvolti dalla bellezza della natura – Scopri di più

SPORT

ANGERA – Corri e pedala sotto la Rocca, la manifestazione sportiva dedicata ai più piccoli torna sabato 8 giugno, alle ore 14.00 con le gare aperte ai bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni – La manifestazione

SARONNO – Sabato 8 giugno alle ore 18 al campo sportivo Colombo-Gianetti di via Biffi corrono i bambini su un percorso dedicato. Iscrizioni gratuite in loco, fino a 100 partecipanti – Scopri di più

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue sino al 15 giugno la preima edizione del Caronnese Summer Fest: 75 partite per 9 categorie di calcio giovanile – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

BESOZZO – Laboratorio e presentazione del libro per bambini e famiglie “Come esseri speciali” sabato 8 giugno alle ore 10.30 nella sala letture della Biblioteca comunale di Besozzo – Qui tutte le informazioni

CISLAGO – In occasione della Giornata mondiale dei Rondoni, sabato 8 giugno dalle ore 10 la Biblioteca propone letture e laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni e gioco di ruolo per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Contemporaneamente, nel cortile di Villa Isacchi, attività di birdwatching con binocolo. Attività gratuite con prenotazione obbligatoria – Il programma

SARONNO – Sabato 8 giugno dalle 10 alle 19 il Museo della Ceramica Gianetti ospita l’evento “Finissage concorso” con laboratorio di sperimentazione con l’argilla, di arte partecipata, Colorazione pezzi apertura forno raku aperti a tutti – Scopri qui il programma e come partecipare

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – l’8 giugno alle 11 un nuovo appuntamento con i Sabati della meraviglia della Libreria degli asinelli. I bambini potranno divertirsi con i librai e i fantastici Minipins di Roald Dahl – Scopri di più

GERENZANO – Venerdì sera alle ore 21 il Parco degli Aironi ospita lo spettacolo di burattini “Il bosco incantato”. Ingresso a pagamento da via Inglesina 51 – Leggi di più

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – La libraia Laura Orsolini questa settimana consiglia ai ragazzi il nuovo romanzo di Luca Azzolini – suo autore preferito per il genere fantasy – intitolato La cattura storie, mentre ai bambini propone l’abo illustrato Missione polline, ricco di rivelazioni, anche per mamma e papà – Scopri le recensioni

MAMMA E PAPÀ

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Come svecchiare una scuola che non sta al passo con la società? Essere all’avanguardia non è una questione di tablet e lavagne interattive. Per stare al passo la scuola dovrebbe cambiare priorità e metodo per lezioni, prove e compiti – Leggi qui

PER TUTTI – Comincia la stagione delle feste e delle sagre: appuntamenti a Calcinate, Carnago, Albizzate e Venegono Superiore. A Salvatore Accardo il Premio Chiara alla Carriera 2024. Al via la terza edizione di ArchiviFuturi che apre le porte di case museo e laboratori degli artisti – Cosa fare nel weekend