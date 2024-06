A Fagnano Olona la presentazione del libro “Voglio fare la calciatrice”

Domenica 9 giugno alle ore 10.15 presso l’Approdo Calipolis a Fagnano Olona, Francesca Gargiulo presenterà a bambini e ragazzi il suo libro “Voglio fare la calciatrice” scritto con Gaia Missaglia edito da Piemme nella collana di libri per bambini “Il battello a vapore”.

Un evento per tutti i bambini e i ragazzi che amano lo sport. La discriminazione di genere è fortemente presente anche nello sport che dovrebbe essere un luogo di svago e libertà per tutti i bambini e le bambine.

Il progetto “Donne sui Tacchetti” si pone come obiettivo primario quello di combattere stereotipi e pregiudizi di genere in ambito calcistico attraverso cultura, divulgazione e formazione rivolgendosi anche (e soprattutto) a coloro che il futuro dovranno costruirlo. Da qui nasce l’incontro con Francesca Gargiulo, allenatrice di calcio e psicologa dello sport, in cui non si

parlerà di solo di calcio femminile, ma anche della libertà di vivere le proprie passioni sportive.

Un appuntamento interattivo per bambini e bambine, amanti del calcio e non, con l’obiettivo di avvicinarli a una questione importante in modo divertente e di infondere la forza e la determinazione per scrivere la loro storia seguendo le loro vere passioni.

L’evento, nella cornice della Festa dello Sport di Fagnano Olona all’evento, organizzato in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Fagnano Olona, per un incontro da non perdere per conoscere la bellissima storia di una bambina che ha un sogno: giocare a calcio.

Per informazioni: contattaci tramite mail all’indirizzo donnesuitacchetti@gmail.com