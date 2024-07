Al TuMiTurbi di Varese la pastasciutta antifascista

Appuntamento per giovedì 25 luglio rganizzata dal TuMiTurbi, in collaborazione con il Circolo Coopuf

La pastasciutta antifascista a Varese sarà giovedì 25 luglio a Biumo organizzata dal TuMiTurbi, in collaborazione con il Circolo Coopuf negli spazi di via De Cristoforis.

Una serata, all’insegna di canti, chiacchiere e incontri per ricordare come ogni anno la pastasciuttata dei Fratelli Cervi. A non mancare infatti sarà proprio lei: quella pasta in bianco, o al sugo, che i Cervi prepararono e offrirono il 25 luglio del ‘43.

Ad allietare la serata saranno le note e i canti del Coro Rebelde e del Collettivo De Cristoforis a cui tutti potranno partecipare per una grande cantata collettiva.

L’appuntamento è dunque per il 25 luglio alle ore 20.00. Se si vuole partecipare alla cena, in cui sarà disponibile anche un ricco aperitivo al costo di 15 euro, è necessaria la prenotazione entro il 23 luglio chiamando il TuMiTurbi.