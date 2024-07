Cosa fare con i bambini nel weekend del 19, 20 e 21 luglio tra Varese e provincia

Caldo, caldissimo, e qualche incognita temporali nella giornata di domenica in questo weekend di piena estate. Per le famiglie con bambini sono in programma tanti spettacoli e film nelle piazze, esplorazioni guidate alla scoperta di cielo, storia e boschi e attrazioni all’interno di feste e sagre di paese

EVENTI

GORNATE OLONA – In occasione della prossima luna piena il Monastero di Torba apre al calar del sole per Astronomi per una notte, un doppio appuntamento con i divulgatori dell’Osservatorio Schiaparelli, venerdì 19 e sabato 20 luglio – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – Quello di sabato è Un pomeriggio d’estate al Castrum di Castelseprio da trascorrere insiieme ai bambini con una serie di spettacoli, giochi, laboratori per scoprire il parco archeologico, la sua storia e la natura che lo circonda. Partecipazione gratuita – Qui i dettagli

VEDANO OLONA – Anche giocolieri e mangiafuco sabato sera per La Notte degli Artisti di Vedano Olona, quest’anno a tema i Pirati dei Caraibi. Per le vie del paese musica live, negozi aperti e tanti punti ristoro – Il programma

TRADATE – La nuova giornata di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone giochi, passeggiate e viaggi spaziali tra nebulose e buchi neri all’EcoPlanetario – Scopri qui come partecipare

BISUSCHIO – Fine settimana di festa con gli alpini di Bisuschio. Da venerdì 19 a domenica 21 luglio, tra buona cucina, musica, ballo e animazione per bambini – L’iniziativa

LUINO – Il 12 luglio torna il Luna Park a Voldomino con sconti speciali per la prima ora di apertura dalle alle ore 20.30 alle 21.30. Il parco divertimenti rimarrà aperto fino al 29 luglio con 41 attrazioni per grandi e piccini – Leggi qui

SPETTACOLI

ALBIZZATE – La rassegna Che Spettacolo venerdì sera porta in piazza San Marco – località Valdarno – “Il gigante Sgniffe Sgnaffe” della compagnia Teatro Pane Mate. Ingresso gratuito – Lo spettacolo

ANGERA – Doppio appuntamento sabato, al mattino e nel pomeriggio con Il Mago di Oz. Per l’occasione sarà disponibile uno specile Treninteatro pronto a trasportare gli spettatori dal lungolago al giardino di Amaltheatro – dove andrà in scena lo spettacolo per la rassegna Trasformazioni – e ritorno – Scopri il programma

MORAZZONE – Domenica “Terra e Laghi Festival è nel giardino della scuola dell’infanzia “Antonini”dove andrà in scena lo spettacolo della compagnia La casa di Creta “L’Orco Gentile e la fata incavolata”. Partecipazione gratuita – Leggi qui

SANTA MARIA MAGGIORE (VCO) – Il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” arriva in Valvigezzo venerdì sera con lo spettacolo di circo teatro “Nanirossi Show”, tra incredibili acrobazie, grandi risate e colpi di scena – L’evento

FILM E STORIE

MORAZZONE – Ingresso gratuito, venerdì sera nel cortile di Opera Pia, dove Esterno Notte propone la proiezione del film d’animazione italiano e animalista Il ragazzo e la tigre, ambientato ai piedi dell’Himalaya. – Scopri di più

SALTRIO – Venerdì sera al Parco degli alpini arriva Esterno Notte con la proiezione per tutti gratuita del cartoon Troppo cattivi, destinato a ribaltare il destino scontato degli antagonisti di ogni favola che si rispetti – L’iniziativa

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Già in clima di vacanze, la libraia Laura Orsolini questa settimana consiglia a bambini e ragazzi due storie di amicizia. La prima a base di tuffi, per ridere con i più piccoli, la seconda a tema streghe, per crescere, con i più grandi – Scopri le recensioni

ESCURSIONI

BRINZIO – Le Gev propongono per la serata di sabato 20 luglio Una passeggiata con i cani nel Parco del Campo dei fiori lungo un percorso ad anello nei boschi dell’area protetta, tra Brinzio e il Monte Legnone – Scopri di più

LIBRI – Nel libro “In viaggio con le storie” le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante accompagnano bambini e genitori alla scoperta di sette luoghi che hanno ispirato altrettanti grandi autori di fiabe e racconti da vivere in una gita speciale – Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Brutti voti in pagella, esami a settembre o persino una bocciatura sono una battuta d’arresto ma anche un’opportunità. Considerarli un fallimento, peggio se genitoriale, non aiuta i figli a crescere – Leggi qui

PER TUTTI – Arriva la festa degli alpini a Bisuschio e a Capolago. Tutto pronto per il Varese Gospel&Soul 2024. A Ternate torna la musica di WoodInstock con il Buscadero Day dedicato a Paolo Carù – Cosa fare nel weekend