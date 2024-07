A Morazzone “L’orco gentile e la fata incavolata”

Evento a Morazzone per il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”. Domenica 21 luglio nel giardino della scuola dell’infanzia “Antonini” andrà in scena lo spettacolo della compagnia La casa di Creta “L’Orco Gentile e la fata incavolata”.

Testo e regia di Steve Cable

con Antonella Caldarella e Steve Cable

C’era una volta un orco gentile! E’ al servizio di un imperatore avido e cattivo il quale si arricchisce avvelenando di nascosto il fiume principale dell’impero per poi farsi pagare caro per l’unica medicina, in suo esclusivo possesso, in grado di far guarire i sudditi ammalati. Un giorno l’imperatore viene a sapere che una fata sta facendo guarire la gente con piante e erbe del bosco, il tutto senza farsi pagare, e per questo non si vendono più le sue medicine. Preso d’ira l’imperatore manda l’orco a scacciare la fata ma tra i due nasce l’intesa e così. Uno spettacolo allegro e divertente che esalta i valori dell’amicizia, della pace, della diversità e della beneficenza attraverso una storia originale e coinvolgente, la quale viene narrata, e rappresentata da due simpaticissimi contastorie.