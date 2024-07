Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 19, 20, 21 luglio

Arriva la festa degli alpini a Bisuschio e a Capolago, dieci giorni di sapori all’ombra degli alberi. Venerdì sera si parte dalle 18, poi dieci giorni di fila, a pranzo e a cena, fino al 28. Un appuntamento sempre amato dai varesini. Torna la Notte degli Artisti di Vedano Olona, tema i Pirati dei Caraibi. L’appuntamento è per sabato 20 luglio, a partire dalle 19: nel centro chiuso al traffico postazioni con Dj e band di musica live, giocolieri, mangiafuoco e negozi aperti fino alla fine della festa con tanti punti ristoro curati dagli stessi commercianti e dalle associazioni del paese. Tutto pronto per il Varese Gospel&Soul 2024. Sabato 20 e domenica 21 luglio infatti si terrà il celebre festival organizzato da SoleVoci. A Ternate torna la musica di WoodInstock con il Buscadero Day dedicato a Paolo Carù. Tre palcoscenici, ospiti nazionali e internazionali, tanta solidarietà e una giornata dedicata al proprietario della storica rivista e negozio di dischi: appuntamento per il 19, 20 e 21 luglio al parco Berrini.

LE PREVISIONI

METEO – Anche a Varese l’anticiclone: caldo, caldissimo, e incognita temporali. Il veloce transito di una perturbazione atlantica porterà domenica temporali più forti e diffusi su Piemonte e Lombardia. Sarà seguita da un’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso le Alpi con caldo più asciutto e meno opprimente – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

CASSANO MAGNAGO – Un festival sempre più internazionale, capace di anticipare le nuova tendenze e di guardare alle novità per offrire al pubblico un’esperienza sempre più immersiva. Nell’area feste di Via I Maggio torna il Woodoo Fest che per la sua nona edizione porta una line up di tutto rispetto, ma anche una “nova terra” come recita lo slogan dell’edizione 2024. Ovvero una quatto giorni di dj set, live, ma anche performance, installazioni e molto altro. Tutte le informazioni

CASTELVECCANA – Serate indimenticabili in riva al lago Maggiore, dove la melodia delle barche a remi si fonde con i sapori unici di specialità ittiche fresche: il 19, 20 e 21 luglio torna la Festa in Voga. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Un weekend all’insegna del gusto: Venerdì 19 e sabato 20 luglio, dopo il successo riscontrato in una precedente occasione, lo staff di Sbevizzola ripropone una serata dai sapori spagnoli con la squisita paella de mariscos. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

BIELMONTE – Non perdere gli appuntamenti con il Qi Gong tra i boschi dell’Oasi Zegna. Il terzo appuntamento è per sabato 13 luglio. Tutte le informazioni

BIELMONTE – Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno domenica 21 luglio torna l’appuntamento con il Bomb di mezza estate per gli appassionati delle due ruote e della montagna Una meravigliosa giornata in sella a comode E-bike durante la quale e si pedalerà tra le vallate dell’Oasi Zegna fino a raggiungere Mera, in Valsesia. Tutte le informazioni

EVENTI

GORNATE OLONA – Astronomi per una notte al Monastero di Torba. In occasione della prossima luna piena il Monastero apre al calar del sole per un doppio appuntamento con i divulgatori dell’Osservatorio Schiaparelli, venerdì 19 e sabato 20 luglio – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – La festa della Lega a Sumirago fa il pieno di big, domenica atteso Salvini. Annunciata dal segretario del circolo di Albizzate-Sumirago Stefano Ramon la kermesse leghista è stata fissata dal 19 al 21 luglio all’area feste di via Carducci – Tutte le informazioni

COMERIO – Visita notturna in serra con Utopia Tropicale per festeggiare i suoi dieci anni. Un appuntamento speciale: una apertura in notturna della serra tropicale a cui verrà abbinata un’emozionante esperienza sensoriale – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Schiranna una serata di festa e musica per sostenere il Centro Ascolto Donna. Venerdì 19 luglio nell’area feste della Schiranna una serata per stare insieme. Uno spazio di convivialità con la cena alle 19,30 e di musica con la presenza del gruppo VA R&B Band che suonerà alle ore 21 – Tutte le informazioni

VARESE – Una visita al museo e un aperitivo in terrazza al Sacro Monte per sostenere la CRI di Varese. L’iniziativa, i cui proventi sosterranno le attività socio-assistenziali della Croce Rossa Italiana Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate, avrà luogo sabato 20 luglio 2024 – Tutte le informazioni

GERENZANO – Danza, moda e musica: due giorni di eventi a Gerenzano. Organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione “DID – Distretto del Commercio Antiche Brughiere”, Confcommercio Ascom Saronno e il Corpo Musicale Santa Cecilia – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CASALZUIGNO – A Casalzuigno torna l’edizione 2024 della “Sagra del Cinghiale“. Brasato, tagliatelle al ragù e il mitico “Black Wild Burger“: tutto a base del cinghiale. Evento a cura del gruppo cacciatori Cuvignone e Proloco – Tutte le informazioni

VERGIATE – Pizza insieme e cinema con pianista: a Cuirone la festa di San Materno. In occasione della patronale, dal 19 al 21 luglio, una serie di appuntamenti religiosi e laici, tra cui uno particolarmente curioso – Tutte le informazioni

VARESE – Arriva la festa degli alpini di Capolago, dieci giorni di sapori all’ombra degli alberi. Venerdì sera si parte dalle 18, poi dieci giorni di fila, a pranzo e a cena, fino al 28. Un appuntamento sempre amato dai varesini – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Sabato sera nel prato di Sant’Eusebio con ricco menù, aspettando la tradizionale festa. Sabato 20 luglio Pro Loco e Bidone propongono nel ricco menù gli Smash Burger ma non solo – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Torna la Notte degli Artisti di Vedano Olona, tema i Pirati dei Caraibi. L’appuntamento è per sabato 20 luglio, a partire dalle 19: nel centro chiuso al traffico postazioni con Dj e band di musica live, giocolieri, mangiafuoco e negozi aperti fino alla fine della festa con tanti punti ristoro curati dagli stessi commercianti e dalle associazioni del paese – Tutte le informazioni

BESNATE – Arriva la Festa di Mezza Estate a Besnate: sport, cibo e musica per tutti. L’evento, che si terrà a partire dalle 16, prevede innanzitutto un torneo di calcio a 5. Poi stand gastronomici e dj set – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Fine settimana di festa con gli alpini di Bisuschio. Da venerdì 19 a domenica 21 luglio si fa festa con gli Alpini in via Bonvicini tra buona cucina, musica, ballo e animazione per bambini – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Gianni Cuperlo ospite della Festa dell’Unità alla Schiranna di Varese. L’esponente storico e di spicco del Partito Democratico sarà presente sabato 20 luglio. Ci saranno anche Barbara Pollastrini e Antonio Decaro – Tutte le informazioni

VARESE – Un open day a Varese per conoscere l’associazione “Varese Oltreconfine”. Fondata nell’aprile 2022, l’Associazione si impegna a creare uno spazio di ascolto, accoglienza e orientamento per italiani e stranieri – Tutte le informazioni

LIBRI

ISPRA – Scienza e verità: Matteo Bassetti presenta “Pinocchi in Camice” al Summer Fest. Sarà il noto infettivologo, il secondo ospite della rassegna “Vecchia Camiceria Summer Fest”, con il suo nuovo libro – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – A Villa Calcaterra di Busto Arsizio tornano le sere d’estate al cinema. Ogni sabato a partire dal 20 luglio fino alla fine di agosto un film d’autore nel parco dell’istituto cinematografico Michelangelo Antonioni – Tutte le informazioni

SALTRIO – “Troppo cattivi” a Saltrio per la rassegna Cinema sotto le stelle. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio alle 21 al Colle San Giorgio, nell’area feste degli Alpini. Ingresso gratuito e servizio bar funzionante per tutta la serata – Tutte le informazioni

VERGIATE – Cinema sotto le stelle a Cuirone: i pionieri del cinema muto con accompagnamento musicale dal vivo. L’evento si terrà alle ore 21:00 nel cortile della storica sede della scuola materna di Cuirone, che oggi ospita l’Accademia musicale Sant’Agostino – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Terra e Laghi a Rota d’Imagna con Marcovaldo. Per il festival itinerante teatrale del Teatro Blu nuovo appuntamento nella Bergamasca, questa volta con Arterie Teatro – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Tutto pronto per il Varese Gospel&Soul 2024: ecco tutto il programma. Sabato 20 e domenica 21 luglio infatti si terrà il celebre festival organizzato da SoleVoci – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 21 luglio alle ore 19.45 e poi alle 21, in replica, nella splendida cornice del Salone Estense di Villa e Collezione Panza, il concerto di pianoforte di Enrico Intra, uno dei più grandi musicisti del nostro tempo, accompagnato da improvvisazioni estemporanee di brani eseguiti da Ricciarda Belgiojoso, che spaziano dalla musica classica a brani minimalisti, concettualmente affini alle opere della Collezione Panza. – Tutte le informazioni

VARESE – Dopo il Festival di Sanremo, Clara Soccini in concerto nella sua Varese: “È stato un anno incredibile”. La giovane cantante, originaria di Travedona Monate, sabato 20 luglio in concerto per il Varese Summer Festival. “Non vede l’ora di riabbracciare tutti” – Tutte le informazioni

TERNATE – A Ternate torna la musica di WoodInstock con il Buscadero Day dedicato a Paolo Carù. Tre palcoscenici, ospiti nazionali e internazionali, tanta solidarietà e una giornata dedicata al proprietario della storica rivista e negozio di dischi: appuntamento per il 19, 20 e 21 luglio al parco Berrini – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Luci del tramonto in musica all’eremo di San Giuseppe di Cassano Valcuvia. Il Quintetto Brassium regalerà agli spettatori emozioni di suoni e colori naturali, profittando della luce del sole che svanisce. Un’esperienza che si innesta nell’offerta culturale di Musicuvia – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – A Musicuvia arriva il gospel: note di Paradiso nella chiesa di Sant’Andrea a Cocquio-Trevisago. Il concerto fa parte della 25º edizione del Varese Gospel & Soul Festival, con un programma di brani spirituali che proporrà opere che hanno già deliziato il pubblico di tutta Europa, e perfino il principe di Svezia – Tutte le informazioni

AGRA – Ad Agra un concerto al tramonto. Un cast tutto d’eccellenza accompagnerà i presenti in un viaggio attraverso canzoni spagnole, italiane e sudamericane. Appuntamento per il 20 luglio alle ore 21.00 – Tutte le informazioni

CUNARDO – I Tencitt di Cunardo festeggiano 45 anni di folklore con un raduno regionale. La serata di Venerdì 19 luglio, presso l’Anfiteatro Parco Formentano, vedrà l’esibizione del gruppo folk con la partecipazione straordinaria di molte persone che hanno militato nel corso di questi anni. Tutto il programma del weekend – Tutte le informazioni

VARESE – “Le corde dell’anima”, la musica rigeneratrice di Moreno Palmisano al Sacro Monte di Varese. L’appuntamento è per venerdì 19 luglio alle 21. Per chi lo desidera, alle 20 a possibile effettuare una visita guidata della Casa Museo Pogliaghi – Tutte le informazioni

MONTEVIASCO – Un evento di musica e solidarietà a Monteviasco. L’intero incasso delle offerte sarà devoluto all’Associazione Monteviasco Borgo e Natura aps per realizzare opere di tutela a favore dello stesso borgo – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Un concerto “In blu” aspettando l’alba a Sesto Calende. L’appuntamento è sabato 20 luglio all’alba, alle 5, al Parco Europa di Sesto Calende – Tutte le informazioni

MUSICA – “Antichi organi”, doppio appuntamento nel fine settimana a Caravate e Brezzo di Bedero.

Venerdì 19 luglio concerto a Caravate con l’organista Matteo Venturini, mentre il secondo appuntamento del weekend è per sabato 20 luglio alla Canonica di Brezzo di Bedero con Enrico Viccardi – Tutte le informazioni

NATURA

BRINZIO – Una passeggiata con i cani nel Parco del Campo dei fiori. Le Gev propongono per la serata di sabato 20 luglio, un percorso ad anello nei boschi dell’area protetta, tra Brinzio e il Monte Legnone – Tutte le informazioni

DUMENZA – Alla scoperta di Dumenza con lo storico locale Maurizio Miozzi. L’appuntamento è per sabato 20 luglio con una passeggiata culturale alla scoperta degli impianti idrici lungo il percorso Stivigliano-Dumenza – Tutte le informazioni

SPORT

IPPICA – “Fantini in sella”: via libera per le corse alle Bettole a capienza ridotta. L’impianto ha ottenuto l’agibilità anche se sugli spalti ci sarà posto per 2mila spettatori. Sabato 20 la prima serata: è subito clou con i premi “La Novella”, “Bernasconi” e “Marcialis” – Tutte le informazioni