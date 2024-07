A Ternate torna la musica di WoodInstock con il Buscadero Day dedicato a Paolo Carù

Un fine settimana dedicato alla musica. Tre palcoscenici, ospiti nazionali e internazionali, tanta solidarietà e una giornata dedicata a Paolo Carù, il fondatore della rivista Buscadero e proprietario del negozio di dischi di Gallarate scomparso lo scorso 15 giugno.

WoodInStock torna il 19, 20 e 21 luglio al parco Berrini di Ternate per la sua dodicesima edizione, dando nuovamente vita ad un evento che negli anni non ha mai perso di vista il suo obiettivo: raccogliere fondi per la ricerca contro il Parkinson (ingresso libero con offerta, possibilità di donazione alla raccolta fondi).

Alessandro Gusmini, presidente di WoodinStock APS, durante la presentazione alla stampa ha sottolineato infatti: «Il festival è il nostro principale strumento per combattere la malattia di Parkinson e tutto quello che riusciamo a raccogliere economicamente – ad oggi oltre 73.000€ – è sempre andato a sostenere questa causa. Ma l’idea di fondo, l’intuizione di Luca Guenna, fondatore e ideatore di questo festival che ha portato alla nascita della nostra associazione, è di andare oltre la raccolta di fondi. La musica, l’arte e lo sport sono per noi una cura reale per quei “tremori” che ognuno di noi, Parkinson o meno, porta con sé nella propria vita. Ringraziamo Fondazione Cariplo per il sostegno di sempre».

La prima serata di WoodInstock parte con Lorenzo Baglioni. Tra i nomi in cartellone poi anche i Rezophonic, il supergruppo italiano capitanato da Gianni Riso che vedrà sul palc Eva Poles dei Prozac+ e Paletta e Noise dei Punkreas. A Ternate arriva poi Joe D’Urso, i Litorale Est, storica formazione Varesina guidata da Riki Cellini, gli ipnago, Ale & Ale, una delle colonne portanti dell’associazione che vedrà come special guest Milos Raparini, i Cash Wagon, Dj Jesse. E ancora, per gli amanti del rock, Al Cash Project, i BiSound, HeavyMeal, Joe Valeriano; i Motoroll e molti altri.

Venerdì e sabato inoltre saranno in programma le lezioni di Tai Chi e di Judo, la mostra di Andrea Tagliabue “Mandala dell’Anima”, l’Open Mic a cura di Collettivo Scalda Chiodi, gli interventi di VaranoLegge, le illusioni e l’intrattenimento di Mago Slash e molto altro.

IL BUSCADERO DAY

Nel programma di WoodInStock, per il quarto anno consecutivo, si inserisce il Buscadero Day. Una giornata, quella di domenica 21 luglio, che quest’anno sarà interamente dedicata a Paolo Carù, fondatore della storica rivista musicale e titolare del negozio di dischi di Piazza Garibaldi a Gallarate.

Andrea Parodi, direttore artistico della giornata, spiega: «Da mattina a sera, venti artisti internazionali saranno sul palco e la giornata è tutta dedicata Paolo Carù. Sarà occasione per un abbraccio collettivo e l’ennesimo modo per ricordarlo tutti insieme e per celebrare la rivista». E quindi l’annuncio del giornalista e scrittore Mauro Zambellini: «Il numero di luglio e agosto di Buscadero sarà nelle edicole, stiamo preparando anche il numero di settembre e poi si vedrà. Quello che posso dire è che guardando al futuro, sulla lunga distanza, dovremo trovare un editore che crede in questa esperienza e che possa sostenerla anche dal punto di vista economico». Il numero di luglio e agosto, spiegano, ha una copertina speciale con una foto di Guido Arari, storico fotografo che per anni ha collaborato la rivista e verrà presentata ufficialmente stasera in un incontro a Milano.

GLI OSPITI DEL BUSCADERO DAY

David Ford, Joe D’Urso & The Italian Job , Massimo Priviero, Scarlet Rivera, The Vad Vuc, BUSCADERO Rolling Thunder Review, Andrea Parodi Zabala & Borderlobo, Edward Abbiati & The Rattling Chains, The Morsellis, Marco Python Fecchio, Sirjoe Polito, Massimiliano Larocca, Eileen Rose & the Legendary Rich Gilbert, Alex Gariazzo, Francesco Garolfi, Raffaele Kohler, Paolo Ronchetti, Tiziano Cantatore, Marilena Anzini e le Ciwicé, I shot a man, Miko Cantù, The Rovers, Eny , Claudio Alcara, Miki Martina, Arizona Parker e molti altri.