Sabato sera nel prato di Sant’Eusebio con ricco menù, aspettando la tradizionale festa

Sabato 20 luglio Pro Loco e Bidone propongono nel ricco menù gli Smash Burger ma non solo

La Festa di Sant’Eusebio anche quest’anno parte in anticipo. La tradizionale manifestazione del 31 luglio/1 agosto sarà infatti preceduta dalle serate di luglio, gestite dalle associazioni del territorio.

Dopo l’evento di sabato 13 luglio con la Soms (Società di Mutuo Soccorso Onestà e Lavoro di Casciago), sabato 20 luglio sarà invece la volta della Pro Loco di Casciago insieme alla Asd Bidone. Nel menù salamelle, patatine, pizza e i buonissimi Smash Burger, hamburger schiacciati sulla piastra rovente con una deliziosa crosticina in superficie insieme a bacon e cheddar. Non mancheranno In caso di maltempo le serate verranno annullate.

Mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto sono i giorni clou della festa di Sant’Eusebio. Mercoledì alle 9 dal duomo di Vercelli parte la fiaccola che accenderà il pallone votivo segno del martirio alle 20.45, dopo la messa. Giovedì le tradizionali messe al mattino, nel pomeriggio il tradizionale appuntamento con il corteo e l’incanto delle barelle e la sera l’attesissimo spettacolo pirotecnico. Il programma dettagliato verrà presentato nelle prossime settimane.