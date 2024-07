Un evento di musica e solidarietà a Monteviasco

L’intero incasso delle offerte sarà devoluto all’Associazione Monteviasco Borgo e Natura aps per realizzare opere di tutela a favore dello stesso borgo

Sabato 20 luglio alle ore 17 nel meraviglioso borgo di Monteviasco musica e solidarietà a favore dello stesso. Un trekking che vi permetterà di scoprire o riscoprire le sue bellezze, un borgo incantato che ha bisogno di tutti noi.

L’Associazione Monteviasco Borgo e Natura aps e la Balcon Band in formazione Taglia M vi attendono nella splendida cornice della piazza della Chiesa per un evento ad offerta libera e consapevole: l’intero incasso delle offerte sarà devoluto all’Associazione Monteviasco Borgo e Natura aps per realizzare opere di tutela a favore dello stesso borgo…

Per chi ama la natura, la nostra provincia, i trekking, la musica, la solidarietà e la bellezza è assolutamente un evento da non perdere