Tutto pronto per il Varese Gospel&Soul 2024: ecco tutto il programma

Tutto pronto per il Varese Gospel&Soul. Sabato 20 e domenica 21 luglio infatti si terrà il celebre festival organizzato da Solevoci che trasformerà, ancora una volta, Varese nella “capitale” del Gospel & Soul per un intero weekend. Questo appuntamento annuale, che da un quarto di secolo richiama un vasto pubblico di appassionati del genere, offre una ricca gamma di eventi per ascoltare, studiare e cantare insieme la musica gospel e soul.

Colin Vassell e By Grace: gli ospiti d’onore

Ospite d’onore quest’anno sarà Colin Vassell, con oltre 30 anni di esperienza nel campo del gospel, è un direttore di coro e vocal coach di fama internazionale. Ha diretto il Woodgreen Gospel Choir e partecipato a numerosi eventi e trasmissioni televisive internazionali. Il gruppo svedese By Grace, noto per la sua energia e passione, porterà un tocco internazionale al festival. Questo eccezionale festival è realizzato anche quest’anno con la direzione artistica del M° Fausto Caravati, in partnership con il Comune di Varese e con il sostegno di Consult Invest BGRT Varese, main sponsor dell’iniziativa.

Ecco il programma:

Sabato 20 luglio

9:30 – 17:30 | Gospel Workshop con Colin Vassell, Daniel Stenbaek e i By Grace presso la

Sala Montanari, Piazza dei Bersaglieri, Varese

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria. https://eventi.solevoci.it/varesegospel/

Il workshop, tenuto dal rinomato vocal coach e direttore di coro Colin Vassell e dai By Grace, offre un’opportunità unica. I partecipanti prepareranno i brani che verranno eseguiti durante il concerto finale di domenica sera. L’ingresso al concerto è incluso nel costo del workshop.

Domenica 21 luglio

11:30 | Santa Messa animata dal Greensleeves Gospel Choir con la partecipazione di Colin Vassell e By Grace presso la Basilica di San Vittore, Varese

21:00 | Concerto: Varese Gospel & Soul Festival

Giardini Estensi, via Sacco 6, Varese

Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria.

Il concerto serale vedrà esibirsi il Greensleeves Gospel Choir e il gruppo svedese By Grace, con la partecipazione straordinaria di Mr. Colin Vassell.

Prenotazioni e informazioni

Per partecipare agli eventi è necessario prenotare in anticipo. I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale del festival https://eventi.solevoci.it/varesegospel/. info@solevoci.it oppure la sera stessa, all’entrata dei Giardini Estensi (Via Sacco, 6).