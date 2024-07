Un viaggio tra note e parole: “Fregüj de Cüvi” di Giorgio Roncari si presenta

Briciole quotidiane parte di una quotidianità da vivere, e rivivere.

Domenica 21 luglio alle ore 17:00, il Parco Comunale di Cuvio ospiterà un evento culturale di grande rilievo: la presentazione del libro “Fregüj de Cüvi” di Giorgio Roncari. Questa raccolta di storie e curiosità della Valcuvia promette di regalare un viaggio emozionante tra passato e presente, legando insieme memorie locali e aneddoti.

Libro e autore

“Fregüj de Cüvi” è un’opera che raccoglie una serie di racconti, aneddoti e curiosità della Valcuvia, scritti con l’intento di preservare la memoria storica e culturale del territorio. Giorgio Roncari ha iniziato a condividere queste storie su Facebook, riscontrando un grande successo tra i lettori. Il libro, quindi, rappresenta una naturale evoluzione di quel progetto, offrendo una lettura più strutturata e completa delle tradizioni locali.

Come lo stesso Roncari scrive nella prefazione del libro, il termine “fregüj” nel dialetto locale indica le briciole, piccoli frammenti di qualcosa di più grande. Questo concetto riflette perfettamente l’intento dell’autore: raccogliere e condividere quei piccoli frammenti di vita e storia che, se non conservati, rischierebbero di andare perduti nel tempo.

Il programma dell’Evento

L’evento, organizzato nell’ambito della rassegna “Paesaggi Sonori: Viaggio tra Note e Parole nell’Alto Varesotto”, promette di essere un’esperienza unica che combina letteratura e musica. Durante la presentazione, Giorgio Roncari sarà intervistato da Riccardo Prando, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere meglio l’autore e la sua opera.

La serata sarà arricchita dalla musica dell’arpa suonata dal Maestro Elena Guarneri, che creerà un’atmosfera magica e coinvolgente. Inoltre, ci saranno letture di alcuni estratti del libro a cura di Agnese Maggi, permettendo ai partecipanti di immergersi nelle storie della Valcuvia.

La Rassegna “Paesaggi Sonori”

“Paesaggi Sonori” è una serie di eventi che uniscono musica e letteratura per valorizzare il territorio dell’Alto Varesotto. Ogni evento della rassegna è pensato per offrire un’esperienza culturale completa, coinvolgendo il pubblico attraverso la scoperta di storie locali e la bellezza delle note musicali.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione imperdibile per chi ama la cultura, la storia e la musica. È organizzato con il supporto della Fondazione Comunitaria del Varesotto, del Comune di Cuvio, della Pro Loco di Cuvio e di numerosi sponsor locali, che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa.

“Fregüj de Cüvi” non è solo un evento letterario, ma una celebrazione della memoria collettiva e delle tradizioni che definiscono l’identità della Valcuvia. Un appuntamento da non perdere per chi desidera riscoprire le radici del proprio territorio e lasciarsi trasportare da storie e melodie incantevoli.