Ferragosto a Sbevizzola

Tappa ideale per un pranzo, una cena o una merenda all’aria aperta con la famiglia o in compagnia, Sbevizzola aperto per tutta l’estate in via Locatelli 5 a Vizzola Ticino.

Il 15 agosto Sbevizzola ha in programma una grande grigliata e paellata accompagnata da buona musica e giochi nel parco.

Per partecipare è consigliata la prenotazione chiamando il numero +393478923050 oppure scrivendo all’indirizzo email sbevizzola@gmail.com

Al Bistrot Street Food all’aperto potete gustare

Grigliata di carne

Paella di Mariscos

Verdure alla griglia e patatine fritte

Panino con salamella

