La diciannovesima edizione di Bicipanathlon si svolgerà a Orino

Bicipanathlon andrà in scena domenica 25 agosto a Orino. Il Panathlon International Club Varese, nell’anno del suo settantesimo di fondazione, ha scelto la Società Ciclistica Orinese per la diciannovesima edizione dell’evento riservato ai ragazzi ella categoria Giovanissimi (dai 7 ai 12 anni).

«Siamo soddisfatti e orgogliosi che il Panathon Varese ci abbia scelto per allestire un evento così importante come Bicipanathlon – affermano i dirigenti orinesi – manifestazione che verrà abbinata al Trofeo Enrico Morisi alla memoria e consentirà ai ragazzi e ai loro dirigenti di vivere un pomeriggio di sport proponendo quei valori come il fair play e l’etica sportiva che come società portiamo avanti ispirandoci agli ideali del Panathlon».

Sono già oltre cento gli iscritti con formazioni provenienti da Lombardia e Piemonte, a loro andranno i premi voluti dal Panathlon Varese, famiglia Morisi, Ottica Zago Varese e Supermercati Tigros. Il programma prevede il ritrovo presso il bar TopoSport di Orino e la prima partenza alle ore 15 con le premiazioni dalle ore 17.30.