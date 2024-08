Piazza Repubblica a Varese si tinge di giallo e blu per l’Ucraina

L’Associazione di Promozione Sociale Anna Sofia ha organizzato per sabato 24 agosto l’evento. nel giorno della Festa dell’Indipendenza del popolo ucraino

Pazza Repubblica, a Varese, si colorata di giallo e di blu in segno di solidarietà al popolo ucraino. L’appuntamento è per sabato 24 agosto, una data non casuale, perché quella della Festa dell’Indipendenza del popolo ucraino.

L’evento è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Anna Sofia che ha un filo diretto col paese colpito dalla guerra.

L’associazione, presieduta da Halina Bizhyk è nata per favorire l’integrazione degli stranieri in Italia. Come lo scorso anno, torna a proporre un evento che si inserisce tra quelli di solidarietà nei confronti del popolo colpito dalla guerra.

Il momento clou della giornata sarà alle 15 quando verrà aperta la grande bandiera ucraina, accompagnata da canti tradizionali.

(foto di repertorio della manifestazione a Varese)