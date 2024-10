I Genitori in viaggio ripartono dalla sede delle Mamme in cerchio

Dal 18 ottobre alle 20.45 e ogni 3° venerdì del mese le Mamme in cerchio aprono a Genitori in viaggio, spazio di confronto per chi ha figli tra i 6 e i 16 anni

Riartono venerdì 18 ottobre alle ore 20.30 nella sede delle Mamme in Cerchio di Azzate gli incontri di Genitori in viaggio.

“Ci troveremo tra genitori per un confronto libero e un sostegno reciproco sui temi che da genitori affrontiamo nelle vita di tutti i giorni, tra gioie e difficoltà”, spiegano i promotori.

Genitori in viaggio è uno spazio di incontro e supporto alla genitorialità rivolto a mamme e papà di bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni.

Gli incontri sono previsti ogni 3° venerdì del mese, dalle ore 20.45 alle 22.30 nella sede delle Mamme in Cerchio è in via Volta 44, ad Azzate.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.