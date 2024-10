Presentazione del romanzo “Il silenzio e la cenere” di Laura Zappata alla Biblioteca Civica di Varese

Il libro rappresenta un’intensa riflessione sulla condizione femminile e su quei sogni infranti, vissuti spesso in silenzio, che bruciano come cenere nel cuore di molte donne

Giovedì 24 ottobre 2024, la Biblioteca Civica di Varese ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Laura Zappata, dal titolo “Il silenzio e la cenere”. L’evento, che si terrà presso la Sala Morselli alle ore 18:00, offrirà l’occasione per esplorare una storia dedicata alle donne e alle difficoltà che incontrano nel realizzare i propri sogni, spesso ostacolate da legami, pregiudizi e imposizioni sociali.

Il libro rappresenta un’intensa riflessione sulla condizione femminile e su quei sogni infranti, vissuti spesso in silenzio, che bruciano come cenere nel cuore di molte donne. Durante la presentazione, l’autrice dialogherà con il pubblico non solo sulle tematiche affrontate nel romanzo, ma anche più in generale sui diritti delle donne, creando uno spazio di confronto e approfondimento.

Laura Zappata ha espresso il desiderio che questo incontro diventi un momento di riflessione condivisa su come le donne possano superare gli ostacoli che la società, le relazioni e i pregiudizi pongono sulla loro strada, riaffermando l’importanza della libertà e dell’autodeterminazione.