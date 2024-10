Un Halloween tra Arte, Mistero e incantesimi di luce a Villa Panza

In un’atmosfera da sogno e mistero, Villa Panza a Varese si trasforma per Halloween in uno scenario incantato dove luce, colore e arte si fondono con storie di magia e paura

In un’atmosfera da sogno e mistero, Villa Panza a Varese si trasforma per Halloween in uno scenario incantato dove luce, colore e arte si fondono con storie di magia e paura.

Il 31 ottobre, quando il buio scende sulle sale storiche, l’arte minimale di Dan Flavin, Robert Irwin, James Turrell e Maria Nordman illumina gli spazi con giochi di luce e illusioni che sfidano la percezione. Questa speciale visita serale, pensata per un pubblico adulto, è una porta verso un universo di contrasti ottici e profondità cromatiche che affascinano e disorientano, mettendo alla prova i sensi.

Per i piccoli esploratori, invece, “Incantesimi di Luce” dal 31 ottobre al 3 novembre svela racconti stregati e scorci nascosti, un viaggio tra opere misteriose che culmina con un laboratorio, che permetterà ai più piccoli di creare maschere e personaggi incantati.

PROGRAMMA

Giovedì 31 ottobre – h19:00/21:00 e sabato 2 novembre – h.11.30/15.30

SPECIALE VISITA SERALE IL 31/10

COLORE, LUCE, PERCEZIONE

Dan Flavin, Robert Irwin, James Turrell, Maria Nordman

Attraverso l’incontro con alcune installazioni di arte minimale e ambientale la speciale visita guidata propone un percorso pensato per approfondire tre temi centrali nella ricerca di Giuseppe Panza di Biumo: colore, luce e percezione.

Le installazioni di Dan Flavin, Robert Irwin, James Turrell e Maria Nordman saranno infatti spazio naturale di verifica di fenomeni ottici come il contrasto simultaneo, di ambiguità visive e di modelli di rappresentazione dei colori nonché occasione per approfondire il funzionamento dei nostri meccanismi percettivi.

INCANTESIMI DI LUCE

31 ottobre, 1-2-3 novembre 2024

Storie paurose, scorci nascosti, opere misteriose, luci inaspettate e qualche personaggio stravagante aspettano i bimbi che vogliono trascorrere i giorni di Halloween a villa Panza. Insieme si scopriranno tante curiosità per poi concludere con un laboratorio creativo in cui si costruiranno maschere paurose e personaggi stregati.

Consigliato ai bambini dai 4 agli 8 anni

