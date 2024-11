A Varese un incontro formativo sul testamento biologico

Sabato 16 novembre 2024, alle ore 16, presso la sala Vaghi nello spazio Coop del supermercato Coop Varese si terrà un incontro informativo promosso dalla Cellula Coscioni Varese dedicato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), noto anche come testamento biologico.

Durante l’evento, verranno illustrate le modalità per redigere le proprie DAT: i partecipanti potranno scegliere di scrivere il documento a mano libera, compilare un modulo messo a disposizione o personalizzare il modulo secondo le proprie esigenze.

Si parlerà inoltre del “Numero Bianco” dell’Associazione Luca Coscioni, un servizio di informazione pensato per garantire ai cittadini una conoscenza approfondita dei propri diritti nella fase della malattia. Il progetto “Numero Bianco – InfoLine Soccorso civile” è attivo su tutto il territorio nazionale e offre supporto su argomenti come cure palliative, interruzione delle terapie, DAT, amministrazione di sostegno, pianificazione condivisa delle cure e scelte di fine vita. I volontari rispondono da tutta Italia per informare e orientare i cittadini su questi temi delicati.

A conclusione dell’incontro, interverranno due celebranti laiche che spiegheranno come richiedere e organizzare un commiato laico, illustrandone il procedimento e la documentazione necessaria.

Un appuntamento importante per chi desidera essere informato e consapevole delle proprie scelte di fine vita.