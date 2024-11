Ad Azzate incontro con Carlo Meazza: “Questo sono io: una vita da fotografare”

Celebriamo uno dei più insigni fotografi varesini, che si racconterà in dialogo con Alessandro Leone.

Con la sua macchina fotografica, Carlo Meazza ha raccontato paesaggi, volti, mestieri e passioni, fissando un’epoca. Un tributo visivo ad una carriera dedicata all’arte della fotografia, arricchito da narrazione poetiche. Un’occasione per scoprire le storie dietro ogni scatto e l’ispirazione che anima il lavoro di Meazza. Il quale dice di sé: “Sono nato a Varese e, nonostante tutto, sono sempre rimasto, “impigliato” in alcune belle realtà come le montagne, i boschi, il paesaggio del lago e le Alpi, gli amici e la pallacanestro. Ho avuto comunque la fortuna di viaggiare e di realizzare fotografie in Asia, Africa, Europa, America Latina. Viaggi dai quali sono sempre tornato volentieri a casa, ma senza un particolare orgoglio per essere varesino, o lombardo o italiano… sono molto fortunato per essere nato da questa parte del mondo e non dall’altra, che ho conosciuto e amata e alla quale penso spesso. Ho fatto una novantina di libri, il prossimo, sul Monte Rosa, uscirà a novembre. Il Monte Rosa lo guardo sempre e a volte, osservandolo dalle mie finestre, ricambio ai saluti che mi sembra mi mandi”.

Con proiezione di un video realizzato su testi dello scrittore di Roberto Piumini.

Ingresso libero

(evento nel premio chiara festival del racconto – www.premiochiara.it)