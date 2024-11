“E poi sono morta” al teatro di Caldana per riflettere di violenza sulle donne

Il prossimo sabato, 30 novembre 2024, alle ore 21.00, presso il Salone Teatro SOMS Caldana, Via C. Malgarini 6, Cocquio Trevisago, Varese, andrà in scena il nuovo spettacolo di Compagnia Metro Ecate. Un viaggio tra teatro, danza, canto e narrazione per raccontare ciò che spesso resta nascosto, ignorato, negato. “…e poi sono morta” nasce dall’urgenza di portare alla luce schegge di vita che gridano di essere ascoltate.

Non sono semplici storie di vittime, ma testimonianze di resilienza. Uno spettacolo che ci guida tra le case e le menti di chi ha vissuto e sentito, dando voce a chi è stato ridotto a “cosa” e visto solo come proprietà. In un mondo dove l’apparenza prevale sull’essere, la violenza di genere diventa un killer silenzioso, che mina le persone e le priva di difese.

Teatro Del Noce, SOMS Caldana, Coopuf Varese, Compagnia Metro Ecate e Emergency si uniscono per dare spazio, voce e vita a un evento fondamentale. In Occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, una serata dedicata alla denuncia, alla riflessione, al ricordo e alla fondamentale necessità di denunciare, e cambiare il corso delle cose. Alla fine dello spettacolo si terrà un dibattito, in collaborazione con i rappresentanti Associazione donna sicura, che si occupa di accoglienza e tutela delle donne vittime di violenza. Sarà inoltre presente un rappresentante di Emergency Italia. …

E POI SONO MORTA

Di Valentina Grecchi

Uno spettacolo di teatro, danza, canto e narrazione Con Alessandro Cerea, Sarah Collu e Valentina Grecchi

Biglietto intero € 10,00

Ridotto allievi e studenti € 5,00

Info teatrodelnoceaps@gmail.com / 3515869470 (anche chat whatsapp)

Ticket https://www.eventbrite.com/e/e-poi-sono-morta-tickets-1077308070439