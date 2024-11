Evento a Malnate: il mondo in un granello di sabbia

Il Parco Valle del Lanza, nell’ambito della stagione 2024 degli appuntamenti con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) alla scoperta del parco, presenta una conferenza dal titolo “Il mondo in un granello di sabbia” .

L’evento si terrà sabato 16 novembre alle ore 15 nella Sala Consiliare di Malnate, in via Arnaldo de Mohr, interverrà il geologo del Cnr Andrea Di Capua.

La partecipazione è aperta a tutti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono (+39) 340 8244405 o visitare il sito https://insubriaparksturismo.eu