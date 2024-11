“Paesaggi Sonori“: a Maccagno viaggio nelle americhe con l’orchestra sinfonica di Milano

Uno degli appuntamenti di punta di tutta la stagione, torna in paese per la seconda volta, ed entra così nel vivo della sua programmazione per la stagione 2024/2025

Sabato 16 novembre alle ore 21, presso la sala dell’Auditorium di Maccagno, Paesaggi Sonori ci porterà in America, anzi ne “Le due Americhe”, questo è infatti il titolo del concerto del Quartetto d’Archi dell’Orchestra Sinfonica di Milano, formato da Luca Santaniello (nella foto) e Lycia Viganò al violino, Gabriele Mugnai alla viola e Mario Shirai Grigolato al violoncello.

L’Orchestra Sinfonica, fondata nel 1993, sotto la direzione di Vladimir Delman, si è rapidamente imposta come una delle realtà più dinamiche e vivaci della cultura milanese. Un’importante collaborazione questa, che ha portato a una serata imperdibile, con un programma inedito e accattivante, un viaggio musicale alla scoperta delle varie culture del continente americano, dalla commistione tra jazz e musica classica tipica degli Stati Uniti, come in “America” di Bernstein, tratto da West Side Story, o “Un americano a Parigi” di Gershwin, ai ritmi latini dei paesi del Sud, senza dimenticare il tango di Astor Piazzolla.

Paesaggi sonori con questo concerto, uno degli appuntamenti di punta di tutta la stagione, torna a Maccagno per la seconda volta, ed entra così nel vivo della sua programmazione per la stagione 2024/2025. Paesaggi sonori è un progetto di Momenti Musicali con il sostegno delle Pro Loco di Cuvio e Maccagno, dell’Accademia Bertani di Luino, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.