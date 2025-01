“Benvenuti in galera”: a Materia il film che racconta riscatto e creatività

Mercoledì 26 febbraio alle 21 a Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews, (in via confalonieri 5 Castronno) verrà proiettato il documentario “Benvenuti in galera” di Michele Rho.

Il film parla del ristorante aperto al pubblico presente da anni nel carcere di Bollate e guidato da uno chef che ha lavorato con Gualtiero Marchesi. Il documentario ne mostra l’attività che continua grazie alla disponibilità dei detenuti e alla professionalità di Silvia Polleri, esperta del settore ristorazione. L’obiettivo del ristorante è il recupero della vita sociale dei detenuti e mostrare come una pena detentiva possa essere trasformata attraverso la creatività e l’imprenditorialità.

In sala sarà presente il regista Michele Rho. La proiezione è organizzata in collaborazione con Elmec.

Qui il trailer del film: