Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 3,4,5 gennaio

(Nella foto in alto: le lucine di Leggiuno)

Il primo weekend del nuovo anno, a ridosso dell’Epifania che cade di lunedi, è anche quello che chiude le vacanze di Natale: in particolare è l’ultimo fine settimana per il mercatino di Natale a Varese e per le lucine di Varese e Leggiuno. È anche una delle ultime possibilità per vedere le mostre di presepi (da segnalare in particolare quella del chiostro di Voltorre, ma sono diversi gli eventi in provincia) mentre a Bizzozero – popoloso e storico rione di Varese – si può vedere l’ultimo Presepe Vivente. In compenso, cominciano i saldi in tutta la provincia, proprio a partire da sabato 4 gennaio. Qualunque cosa scegliate di fare portatevi però, per ogni evenienza, un ombrello: le previsioni metereologiche sono variabili, nel weekend che ci porta al giorno della befana.

IL METEO

Nel Varesotto il primo fine settimana del nuovo anno sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili e un progressivo aumento della nuvolosità. A rischio pioggia è soprattutto il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ma non si può assicurare il bel tempo in nessun giorno del weekend. Guarda le previsioni

GLI EVENTI SELEZIONATI DA VARESENEWS

Ultime occasioni per godere delle luci più scenografiche della provincia, a Varese e Leggiuno, e per vedere i 100 presepi in mostra al Chiostro di Voltorre. Ma prima occasione per assistere alla rassegna “Burattini in città” a Varese, mentre a Brunello c’è il mercatino solidale di Good Samaritan. Ecco tutte le informazioni:

BRUNELLO – Sabato 4 gennaio una giornata dedicata al mercatino solidale con i volontari dell’associazione Good Samaritan ODV. Sulle bancarelle si troveranno i prodotti realizzati a mano dalle donne del progetto “Wawoto Kacel” (che sostiene donne malate di cancro, reduci di guerra di Gulu e sieropositive), e tanti dolci in vista dell’Epifania. Tutte le informazioni

VARESE – Riparte con domenica 5 gennaio la rassegna “Burattini in città” con due appuntamenti in mattinata. Tra fiabe, intrighi e colpi di scena, sarà un’occasione per divertirsi per tutti gli spettatori di ogni età. Tutte le informazioni

VARESE – Ultimo weekend per il Mercatino di Natale in piazza Monte Grappa che con le sue trenta casette illuminate e addobbate tiene viva la magia delle feste fino a lunedì 6 gennaio. Tanti i prodotti in vendita provenienti da tutta Italia, idee regalo e musica per grandi e piccoli. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Un vero e proprio viaggio nel tempo al Chiostro di Voltorre con l’esposizione di cento presepi provenienti da artisti di tutta Italia e non solo. L’evento, iniziato domenica 8 dicembre, prosegue fino a lunedì 6 gennaio. Con la Pro Loco di Gavirate si è voluto creare un evento per unire l’arte con il territorio: i presepi di varie dimensioni e stili infatti dialogheranno armoniosamente con l’ambiente circostante. Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Anche quest’anno il centro del borgo ha aperto nuovamente le sue porte ai visitatori per accoglierli in un meraviglioso villaggio incantato con le sue 850mila lucine. Un percorso di circa un chilometro in grado di incantare ogni spettatore, grande e piccolo che si conclude il 6 gennaio. Tutte le informazioni

PRESEPI PER TUTTI

il mercatino di Natale di Varese

VARESE – Primo appuntamento venerdì 3 gennaio al Museo Baroffio al Sacro Monte per “Straordinarie Natività”, ciclo di visite guidate ai luoghi più affascinanti della provincia di Varese e del Ticino che custodiscono delle particolari e pregiate rappresentazioni artistiche della Natività. Un viaggio nella storia dell’arte che a gennaio porterà a scoprire il Museo Baroffio al Sacro Monte di Varese per “Natività antiche e contemporanee”, e l’Oratorio della Natività del Beneficio Beccaria, Coldrerio (Mendrisio, Svizzera), per osservare “Una Nascita di Gesù barocca”. Tutte le informazioni

VARESE – Il presepe vivente di Bizzozero, nato oltre mezzo secolo fa ed oggi portato avanti dalla Comunità Pastorale “Beato don Carlo Gnocchi” di Varese con la collaborazione di Radio Missione Francescana ed il partenariato del Comune di Varese, torna nel pomeriggio di domenica 5 gennaio, nell’oratorio e nella piazza di Bizzozero, nell’edizione più interattiva di sempre. Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Sabato 4 e domenica 5 gennaio dalle 14:30 alle 18:00 in Villa Borghi si potrà ammirare l’esposizione dei presepi artistici. Organizzato dal Circolo Culturale di Biandronno, con il patrocinio del Comune, si vuole regalare un momento di tradizione e gioia a grandi e piccini. Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 si potrà ammirare il presepe tematico in movimento. Di tradizione da oltre quindi anni, il presepe sarà visitabile dalle 14:30 alle 17:30. Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Anche quest’anno il Presepe Vivente di Venegono superiore, giunto alla sua 53ª edizione, ha animato il periodo natalizio, regalando a tutti un’esperienza indimenticabile. Ultima rappresentazione il 12 gennaio, ma nel weekend lungo dell’Epifania sono molti gli appuntamenti: gli orari si trovano nel link. Tutte le informazioni.

LO SPORT

Il presepe vivente a Bizzozero

Weekend ricco di sport, dal vivo e nelle nostre dirette: la Pallacanestro Varese è a Sassari, la Solbiatese si gioca la finale di Coppia Italia Lombardia a Seregno, l’Hockey gioca a Feltre. Uyba Busto per la pallavolo e Calcio Varese giocano in casa.Ecco le info nei particolari:

BASKET – Trasferta sarda per la Pallacanestro Varese che, dopo la vittoria contro Napoli di fine anno, spera di sbloccarsi anche lontano da Masnago. L’appuntamento è per sabato 5 gennaio alle ore 12.00 a Sassari.

CALCIO – Riparte subito il calcio. Domenica 5 gennaio scenderà in campo la Serie D, con Varese, Varesina e Castellanzese, e a Seregno (ore 15.00) ci sarà la finale di Coppa Italia Lombardia, nella quale la Solbiatese cercherà di bissare la vittoria della passata stagione. Le informazioni sul match della Solbiatese Per la Serie D (fischio d’inizio alle ore 14.30), al via il girone di ritorno con la prima giornata: il Varese ospiterà al “Franco Ossola” la Vogherese per il Girone A. Nel gruppo B, impegno interno per la Castellanzese che ospiterà al “Provasi” la capolista Ospitaletto, mentre la Varesina sarà ospite della Pro Palazzolo.

HOCKEY SU GHIACCIO – Inizia il Master Round del campionato IHL per i Mastini, che saranno impegnati sabato 4 gennaio alle ore 19.30 a Feltre. I gialloneri vogliono partire con il piede giusto la seconda parte della stagione, quella che li vedrà affrontare tutte le migliori della prima fase.

PALLAVOLO – Torna in campo a Busto Arsizio la Uyba, che domenica 5 gennaio alle ore 17 ospiterà Vallegoglia. Le farfalle ritroveranno il pubblico bustocco a più do un mese di distanza dallo scorso 4 dicembre, ovvero dalla convincente vittoria su Perugia prima della parentesi della Coppa Italia. Turno interno anche per la Futura Volley, impegnata in casa contro Albese. Appuntamento con le Cocche sarà domenica 5 gennaio alle ore 17.

LE MOSTRE

Proseguono diverse mostre in tutta la provincia, per un weekend tra musei. Ecco i particolari:

CASTIGLIONE OLONA – Al Museo della Collegiata a Castiglione Olona si rinnova la tradizione natalizia di un’opera speciale ospite, in dialogo con il patrimonio artistico del complesso monumentale, nel suo Sesto centenario. Si tratta della mostra “L’Adorazione del Bambino di Biagio d’Antonio. Collegiata natalizia in tondo toscano”, con l’esposizione del tonfo quattrocentesco di Biagio d’Antonio Tucci in prestito da un collezionista privato e pertanto normalmente non visibile. Dal 18 dicembre 2024 al 25 gennaio 2025. Tutte le informazioni

VARESE – Questo weekend in mostra i tesori nascosti restaurati al Castello di Masnago, che propone un viaggio tematico legato per lo più al culto e alla devozione attraversando il territorio del Varesotto. Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 5 gennaio si conclude la seconda edizione di “Arte in Libertà”, la mostra di lavori realizzati dai detenuti della Casa Circondariale “Miogni”. La mostra si terrà presso le ACLI a Varese. Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – “We Want Peace”: è ad Arcumeggia la mostra che vuole indagare attraverso l’arte la necessità dell’uomo di vivere in una società senza conflitti e in Pace, accogliendo così anche diverse culture artistiche laiche. L’evento ci sarà fino a martedì 7 gennaio. Tutte le informazioni

VARESE – Per tutto il weekend, fino a sabato 11 gennaio, la Ubik di Varese ospita la mostra d’arte “Possono gli occhi” di Elena Lovisolo. Un’esposizione che invita i visitatori a esplorare la poesia del quotidinao e a riflettere su ciò che lo sguardo può cogliere, trasmettendo emozioni attraverso immagini capaci di parlare senza parole. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Per tutto il weekend a Palazzo Cicogna di Busto Arsizio si terrà il progetto artistico di Giorgio Piccaia, dedicato alla “sequenza di Fibonacci”, una serie numerica che prende il nome dal matematico pisano Leonardo Pisano detto il Fibonacci, artefice dell’introduzione in Occidente dei numeri arabo-indiani. Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

La Tamar di Giuda di Hayez al Castello di Masnago

Dalla prima Fiera del Cardinale dell’anno alla raccolta rifiuti nella Valle del Lanza, a uno spettacolo per i 5 martiri di Ferno: ecco gli altri eventi del fine settimana:

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 5 gennaio primo appuntamento del nuovo anno a Castiglione Olona con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge dalle 9.00 alle 17.00 ogni prima domenica del mese attorno alla centralissima Piazza Garibaldi, attraverso le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche. Tutte le informazioni

MALNATE – Sabato 4 gennaio dalle 14:00 alle 17:00 si terrà un’importante iniziativa di raccolta rifiuti promossa dalle Gev Valle del Lanza. L’attività si concentrerà sulle aree lungo la via Mulino Trotto e via Varese a Solbiate con Cagno, oltre alla via 1° Maggio a Malnate. Un’occasione perfetta per fare del bene e aiutare l’ambiente in modo concreto. Inoltre, al termine dell’attività è previsto un brindisi di ringraziamento per tutti i partecipanti. Tutte le informazioni

FERNO – Sabato 4 gennaio 2025, alle ore 21.15, presso la sede dell’Alleanza Cooperativa San Martino in via Mazzini 16 a Ferno, si terrà lo spettacolo di musica e parole “Liberi Liberi”, dedicato alla memoria dei cinque martiri di Ferno. Tutte le informazioni

BAMBINI

Aspettando la Befana in questo lungo weekend dell’Epifania tra spettacoli di cinema e di teatro dedicati alle famiglie, qualche laboratorio, speciali visite guidate e primi falò