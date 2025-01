Che fare con i bambini nel weekend del 3, 4, 5 e 6 gennaio a Varese e nel Varesotto

Aspettando la Befana che tutte le feste porta via ai bambini sono dedicate tante iniziativa nel lungo weekend dell’Epifania, con spettacoli di cinema e di teatro, qualche laboratorio, speciali visite guidate e primi falò.

EVENTI

CASCIAGO – Tutto pronto per il tradizionale Gran Falò della Befana domenica sera nel pratone davanti alla chiesa di Sant’Eusebio. Una serata magica, dedicata a grandi e piccini, ricca di sapori, tradizioni e divertimento – L’evento

GORNATE OLONA – Lunedì 6 gennaio alle ore 15 il FAI propone una speciale visita guidata al Monastero di Torba, con Cammello di sfoglia, tra storia e tradizione. Al racconto del luogo seguirà un assaggio del dolce varesino, legato al leggendario passaggio delle reliquie dei Magi – L’iniziativa

VARESE – Scoprire Il bambino, la grotta, la stella al Museo Baroffio con i bambini nella speciale visita guidata di domenica 5 gennaio alle 15.30 per riscoprire la Natività, dalla nascita di Gesù alla fuga in Egitto nelle opere della collezione, in vetta al Sacro Monte – Come partecipare

TERNATE – Si gioca lunedì 6 gennaio la finale del Torneo della Befana di Ternate, manifestazione calcistica per bambini cui aderiscono 35 società sportive allo scopo di raccogliere fondi per la Pediatria dell’Ospedale del Ponte – Scopri di più

MALNATE – Sabato 4 gennaio dalle 14 alle 17 si terrà un’importante iniziativa di raccolta rifiuti promossa dalle Gev Valle del Lanza, tra Mulino Trotto e via Varese a Solbiate con Cagno e via 1° Maggio a Malnate – I dettagli

SESTO CALENDE – Con la “Befana del Vigile” la città saluta la fine delle feste con una giornata solidale dedicata ai più piccoli – L’articolo

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Domenica 5 gennaio al Miv parte la terza edizione di Burattini in città con due rappresentazioni, alle 9.45 e alle 11.30, dello spettacolo Meneghino nel Regno dei Sempreallegri, a cura della compagnia Burattini Aldrighi di Milano – La rassegna

VARESE – BUSTO ARSIZIO – Fiabe dolci, dolci da fiaba è lo spettacolo dell’Epifania della compagnia friulana OrtoTeatro in scena alle ore 17 domenica 5 gennaio al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese e l’indomani, lunedì 6 gennaio al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio per la rassegna Primi Applausi – Lo Spettacolo

SARONNO – Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno l’Epifania per i bambini è Bella, bellissima, come il titolo dello spettacolo di Accademia perduta Romagna Teatri in scena lunedì 6 gennaio alle ore 16 per tutta la famiglia. La storia dolcissima di una strega (foto sopra), di come si vede e di come è vista da Orco e dagli animali del bosco – Scopri di più

LUINO – Storie con il kamishibai raccontate da Betty e Chicco Colombo domenica 5 gennaio dalle ore 16 e alle 17.30 a Palazzo Verbania in occasione della mostra Butai – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio per l’ultimo appuntamento con la rassegna A Natale siamo tutti più lettori della Biblioteca di Busto Arsizio, in BibaKids c’è Il berretto di natale – La locandina

CINEMA

VARESE – Parte lunedì 6 dicembre la nuova stagione di CinemaKids, la rassegna di film per tutta la famiglia promossa da Filmstudio90 al Cinema Nuovo. Alle ore 15.30 sarà proiettato Flow, originale animazione europea che ha conquistato l’ultimo Festival di Cannes – Il film

TRADATE – Tra mostri spaventosi e avventure glaciali, due appuntamenti venerdì e sabato pomeriggio in biblioteca Frera con “Indovina il film“, speciale iniziativa per bambini e famiglie che trasforma la sala eufonica in un piccolo cinema – L’iniziativa

SOMMA LOMBARDO – Nel lungo ponte dell’Epifania l’auditorium San Luigi propone ai bambini la proiezione dell’ultimo film Disney Mufasa: il re leone, nella serata di sabato e poi nei pomeriggi di domenica e lunedì –I dettagli

GIOCHI E LABORATORI

BESANO – Si intitola Un rettile, tanti segreti, la speciale visita guidata per bambini con laboratorio creativo finale in programma sabato 4 gennaio alle ore 15 al Museo dei fossili di Besano per un viaggio nel mare del Triassico – Come partecipare

VARESE – In piazza Monte Grappa c’è la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica – Scopri di più

JERAGO CON ORAGO – Sabato mattina la Biblioteca invita i bambini dai 4 anni per un laboratorio creativo dedicato all‘Arrivo dei Re Magi: Baldassarre, Melchiorre e Gaspare. Partecipazione gratuita con prenotazione – I dettagli

PISTE DI PATTINAGGIO E LUCINE

LEGGIUNO – La nuova edizione delle Lucine di leggiuno propone meraviglia di luce con oltre 850.000 luci che, per tutta la durata delle festività, creano un’atmosfera magica, incantando grandi e piccini – I dettagli

VARESE – Ai Giardini Estensi rimarrà aperta per tutto dicembre e sino alla fine delle vacanze Natalizie la Pista di pattinaggio sul ghiaccio e lo spettacolo di luci – Qui tutte le info

LUINO – Lunedì 6 gennaio 2025, in occasione dell’Epifania, le Befane arriveranno sul ghiaccio della pista “Luino On Ice” in Piazza della Libertà per pattinare insieme ai visitatori e regalare caramelle ai più piccoli – Leggi qui

SOMMA LOMBARDO – La pista di pattinaggio, novità del Natale sommese 2024, è stata inaugura sabato 30 novembre – Tutte le informazioni

MALNATE – In piazza delle Tessitrici c’è la pista di pattinaggio – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

PER TUTTI – Dopo le grandi abbuffate di Natale qualche giorno di pausa prima del Capodanno con il meteo che regala temperature miti e belle giornate. Gli appuntamenti del fine settimana – Che fare nel weekend