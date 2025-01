Da La7 a Tradate, Barbara Gallavotti presenta il suo libro alla biblioteca civica Frera

Giovedì 30 gennaio, alle ore 20:45, la Biblioteca Civica Frera di Tradate ospiterà un evento speciale: un incontro con Barbara Gallavotti, scrittrice e divulgatrice scientifica nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione “diMartedì”, su La7 con Giovanni Floris. L’appuntamento, che presenterà il libro dell’autrice “Il futuro è già qui“, si terrà nella suggestiva cornice della biblioteca situata in via Zara 37.

L’incontro sarà condotto da Eva Musci e offrirà al pubblico un’opportunità unica di esplorare le tematiche affrontate dall’autrice, che spaziano tra scienza, innovazione e visioni sul futuro. La serata è organizzata in collaborazione con la libreria Un mondo di Libri e con il patrocinio della Città di Tradate.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la biblioteca al numero 0331 841820 o via email all’indirizzo eventi.bibliotecatradate@gmail.com.

Un’occasione imperdibile per riflettere insieme su come le innovazioni scientifiche stanno modellando il nostro presente e il nostro domani.