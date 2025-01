Giuseppe Ragogna presenta il suo libro Con l’Africa a Varese

Giovedì 16 gennaio 2025, alle ore 18:00, l’Oratorio della Parrocchia di Varese Casbeno ospiterà un importante evento organizzato dal Gruppo “Medici con l’Africa CUAMM” di Varese.

Durante l’incontro, sarà presentato il libro “Con l’Africa” dell’autore Giuseppe Ragogna, già vice-direttore del Messaggero Veneto, che ha dedicato il suo lavoro a raccogliere le testimonianze dei medici volontari del CUAMM durante i suoi viaggi nei Paesi africani dove l’organizzazione è attivamente presente.

Il libro racconta le esperienze vissute dai medici volontari del CUAMM, che operano in condizioni spesso difficili e con risorse limitate, ma sempre con un impegno straordinario. Le pagine di “Con l’Africa” offrono uno spaccato delle difficoltà quotidiane affrontate nei presidi sanitari africani, mettendo in evidenza la grande disparità tra i mezzi a disposizione degli operatori in Africa rispetto a quelli delle strutture ospedaliere occidentali.

La presentazione sarà moderata da Gianfranco Fabi, varesino e ex vice-direttore generale vicario de Il Sole 24 Ore. Saranno presenti anche due operatori del CUAMM, impegnati da anni nei progetti in Africa, che condivideranno le loro testimonianze dirette e racconteranno l’importanza dell’aiuto reciproco e della cooperazione paritaria tra i professionisti locali e i medici volontari.

Medici con l’Africa CUAMM è un’organizzazione che da decenni lavora per migliorare la sanità nei Paesi africani, concentrandosi principalmente nella formazione di nuovo personale sanitario locale. L’obiettivo è garantire che nessuna persona debba lasciare la propria terra per poter vivere in condizioni dignitose. L’organizzazione è attualmente presente in 9 Paesi dell’Africa sub-sahariana, tra cui Angola, Etiopia, Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan e Uganda, e sostiene 21 ospedali e 116 distretti sanitari, in attività che spaziano dalla lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, fino all’assistenza materno-infantile.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere meglio le attività del CUAMM e di approfondire l’importante lavoro svolto da questa ong, che oggi impiega oltre 3.400 operatori sul campo, di cui 273 italiani.

L’incontro rappresenta un’opportunità unica per riflettere sull’importanza della cooperazione internazionale e sul valore del volontariato in contesti di grande difficoltà, ma anche per testimoniare la forza della solidarietà e dell’impegno quotidiano che tanti medici e operatori sanitari mettono al servizio delle popolazioni più vulnerabili.

L’ingresso è libero e gratuito. Non perdere l’occasione di partecipare a questa serata di riflessione e di scoperta.