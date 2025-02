Mastini, con il Caldaro l’ultimo test prima dei playoff

La sconfitta in extremis – dopo una lunga serie di rigori – con l’Aosta ha di fatto consegnato il quarto posto matematico ai Mastini sulla griglia dei playoff. Un piazzamento che consente ai gialloneri di avere il fattore campo nei quarti di finale contro l’Alleghe, in un accoppiamento ormai definito.

Prima di arrivare però ai playoff, Vanetti e compagni hanno ancora una partita da giocare: quella di sabato 22 febbraio, in casa con il Caldaro, valida come ultimo turno del Master Round, la seconda parte della IHL. Un appuntamento che sia la squadra di Glavic, sia quella di Virtala (già certa del primo posto), interpreteranno come preludio dell’ultima e decisiva fase della stagione, quella che porta al titolo.

I Lucci hanno perso giovedì sera con il Feltre (3-2) solo negli istanti finali del match, risultato che però non basta ai veneti per sperare nel sorpasso in extremis sull’Aosta. Per questo anche il quarto di finale tra lo stesso Feltre e l’Appiano (3a e 6a) è già certo. Ancora da definire invece la situazione per le ultime due posizioni, quelle assegnate dal Qualification Round: il Fiemme ha già ottenuto il pass playoff ma non è ancora certo della 7a piazza mentre l’ultimo posto utile sarà conteso in volata da Fassa, Valpellice e dai campioni uscenti del Pergine sull’orlo di una clamorosa estromissione.

Tornando al match della Acinque Ice Arena (ore 18,30, arbitri Lottaroli e Bassani con Magliaro e Pignatti), bisognerà valutare le scelte dei due tecnici che potrebbero dare un po’ di spazio in più a chi di solito gioca meno e che dovrebbero effettuare gli ultimi esperimenti. Poi, da sabato sera, testa ai playoff.