Al via le Assemblee 2025 dei Gruppi merceologici di Confindustria Varese

Tornano le assemblee dei Gruppi merceologici che compongono la compagine associativa di Confindustria Varese. Si parte mercoledì 19 marzo 2025 con l’assise delle imprese del comparto “Varie” e

si chiude mercoledì 9 aprile con quella delle attività produttive “Alimentari e Bevande”.

Si tratterà, come ogni anno, di un’occasione per fare il punto sulla situazione economica nei vari comparti produttivi e di servizio del territorio e per affrontare argomenti di stretta attualità per le imprese attraverso il contributo di imprenditori, manager, esponenti del mondo della formazione e rappresentanti del Sistema Confindustria. Al centro dell’attenzione, quest’anno, tematiche legate al mondo dell’education e in particolare al rapporto tra ITS e mondo dell’industria.

A volte singolarmente, a volte con assemblee congiunte che riuniranno diversi settori, anche non strettamente legati fra loro, i vari Gruppi merceologici daranno vita a momenti tra i più importanti all’interno della vita associativa.

La prima assemblea in programma è quella del Gruppo merceologico “Varie” (che comprende imprese che operano in settori diversi, come ad esempio, quello dei servizi di pulizia e del commercio all’ingrosso), che si terrà mercoledì 19 marzo 2025, nella sede di ITS INCOM a Malpensafiere, alle ore 16.00, per la parte privata riservata alle imprese associate dell’Associazione datoriale.

Le Assemblee dei Gruppi Merceologici di Confindustria Varese per l’anno 2025 si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Mercoledì 19 marzo 2025, ore 16.00 – presso ITS INCOM Malpensafiere: Assemblea del Gruppo Merceologico “Varie”. Il tema trattato sarà “Confindustria Varese ITS Tour: la centralità della collaborazione sinergica tra ITS e aziende”.

Martedì 25 marzo 2025, ore 9.30 – presso Ville Ponti: Assemblea congiunta dei settori Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie – Gomma e Materie Plastiche – Cartarie, Editoriali e Poligrafiche – Legno. Il tema sarà “Matchmaking per la filiera del packaging”.

Martedì 1 aprile 2025, ore 16.30 – presso la sede di Gallarate: Assemblea congiunta dei settori Meccaniche – Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie. Il tema sarà “La competitività dell’industria metalmeccanica varesina tra open innovation e startup: a che punto siamo?”.

Mercoledì 2 aprile 2025, ore 18.00 – presso Dolce & Gabbana Srl: Assemblea del settore Tessile e Abbigliamento. Il tema sarà “Istruzione e formazione: veri motori per la crescita – Confindustria Varese ITS Tour”.

Giovedì 3 aprile 2025, ore 9.00 – presso Malpensa Center T1: Assemblea del settore Infrastrutture, Trasporti e Turismo. Il tema sarà “Confindustria Varese ITS Tour: la centralità della collaborazione sinergica tra ITS e aziende”.

Lunedì 7 aprile 2025, ore 17.00 – presso Reti Spa: Assemblea del settore Terziario Avanzato. Il tema sarà “ITS Tour: le competenze come chiave per il successo delle imprese”.

Mercoledì 9 aprile 2025, ore 10.30 – presso la sede di Gallarate: Assemblea del settore Alimentari e Bevande. Il tema sarà “Industria alimentare 2025: il nuovo (dis)ordine commerciale globale”.