“Amore in cucina”: una cena vegana per sostenere il Canile di Varese

Una serata dove la passione per la buona cucina incontra l’amore per gli animali: giovedì 27 marzo, alle ore 19.30, si terrà l’evento “Amore in cucina”, una cena 100% vegana con show cooking dello chef Marco Dossi, organizzata a sostegno del Canile di Varese.

L’appuntamento è presso il ristorante L’Amore in cucina, in via S. Piatti 7 a Varese, e si preannuncia come un’occasione imperdibile per chi desidera coniugare il piacere della tavola con un gesto concreto di solidarietà. Il menù, interamente vegetale, è pensato per deliziare anche i palati più esigenti, nel pieno rispetto degli animali e dell’ambiente.

L’intero ricavato della serata sarà destinato al benessere dei cani ospitati dal canile cittadino. Un motivo in più per partecipare a un evento che celebra la cucina etica e la responsabilità sociale.

Tra le peculiarità dell’iniziativa, la possibilità di portare con sé il proprio cane, rendendo la cena un’esperienza davvero inclusiva per tutti gli amanti degli animali.

Il costo della serata è di 30 euro, bevande incluse. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione, telefonando al 345 5787300 oppure scrivendo a info@legadelcane-va.it.

Un’occasione per gustare piatti genuini, sostenere un progetto importante e trascorrere una serata all’insegna della condivisione, dell’empatia e della bontà – in ogni senso del termine.