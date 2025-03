Hurricane nella capitale: sfida ai Roma All Blinds

Gli Hurricane Varese sono pronti a scendere in campo per la seconda giornata del campionato nazionale di baseball per ciechi, dopo il rinvio della prima partita a causa del maltempo. L’incontro si svolgerà domenica 30 marzo alle 11.00, presso l’Acquacetosa (Complesso Olimpico Giulio Onesti) di Roma, dove la squadra di coach Grassi affronterà la Roma All Blinds. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente interessante e imprevedibile.

Il match rappresenta una bella sfida per i campioni d’Italia in carica, che cercheranno di ottenere una vittoria contro una formazione che, due anni fa, aveva fermato il punteggio sullo 0-0 in casa propria, dimostrando un grande spirito di determinazione e resistenza. Gli Hurricane cercheranno di testare lo stato di forma in questo nuovo inizio.

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della squadra, su YouTube (CISV – CiechiIpoSportVA) e sulla pagina Facebook dei Roma All Blinds, con aggiornamenti continui anche sui principali canali di comunicazione del team.