A Cuasso al Monte arriva la Mountain Color Run

Sabato 24 maggio un evento pensato per unire sport e festa in un’unica grande giornata di condivisione, una camminata non competitiva aperta a tutte le età

Una camminata non competitiva, aperta a tutte le età, animerà Cuasso al Monte con colori, sorrisi e intrattenimento. È in programma una coinvolgente Mountain Color Run, un evento pensato per unire sport e festa in un’unica grande giornata di condivisione.

Il programma si aprirà alle ore 14:00 con l’apertura degli stand e la distribuzione dei kit color run, mentre dalle 15:00 prenderanno il via le attività musicali e l’intrattenimento, grazie alla presenza del bar e dell’area cucina.

Il momento clou della giornata sarà alle 17:30, con la partenza ufficiale della Color Run, un percorso a ritmo libero dove ogni partecipante verrà cosparso di colori, rendendo l’esperienza ancora più gioiosa e memorabile.

Alle ore 19:00 è previsto un grande fuoco alla griglia, che segnerà l’inizio della parte serale dell’evento. La serata proseguirà fino a mezzanotte con musica, balli e karaoke, per chiudere in allegria una giornata all’insegna del benessere e della comunità.

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 1.500 persone. Per questo, gli organizzatori invitano a iscriversi il prima possibile per assicurarsi un posto.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a colorruncuasso@gmail.com oppure contattare il numero +39 347 2472767 esclusivamente tramite WhatsApp.