Chiude per una notte il tratto di autostrada tra Solbiate Arno e Varese in direzione Varese

Sulla A8 Milano-Varese e sulle principali arterie connesse, sono in programma importanti lavori di ordinaria manutenzione che comporteranno la chiusura di alcuni tratti stradali e svincoli durante la notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 maggio. I disagi interesseranno anche il Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8 e la A60 Tangenziale di Varese.

I provvedimenti entreranno in vigore a partire dalle 21 del 7 maggio e si concluderanno alle 5 del giorno successivo. La gestione della viabilità durante le operazioni prevede precise deviazioni per limitare al minimo l’impatto sulla circolazione.

Nel dettaglio, sulla A8 Milano-Varese verrà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Varese, in direzione Varese. Contestualmente saranno interdetti in entrata entrambi i sensi di marcia allo svincolo di Solbiate Arno, mentre lo svincolo di Castronno resterà chiuso in direzione Varese. L’area di servizio “Brughiera est” chiuderà anticipatamente, un’ora prima rispetto agli interventi. Le alternative suggerite prevedono l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno con successivo percorso sulla SS341 in direzione Castronno-Gazzada per poi raggiungere Varese tramite la rete stradale ordinaria. Chi dovesse dirigersi verso Milano da Solbiate Arno sarà indirizzato verso Gallarate.

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada/A8, chi proviene da Buguggiate non potrà immettersi sulla A8 in direzione Varese. La deviazione consigliata prevede l’uscita allo svincolo SP57 Gazzada Morazzone e il successivo utilizzo della SS341 verso Gazzada.

Infine, sulla A60 Tangenziale di Varese, per chi arriverà dal Valico del Gaggiolo sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. Anche in questo caso è stata predisposta una deviazione sulla SP1 verso Buguggiate, proseguendo sulla SP17 e infine sulla SS341 in direzione del capoluogo.

Gli interventi, pur concentrandosi nella fascia oraria notturna al fine di limitare i disagi agli automobilisti, richiedono attenzione e una pianificazione alternativa dei percorsi abituali per chi si troverà a viaggiare in quelle ore.